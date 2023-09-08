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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230908/-putinden-donbassin-nazilerden-kurtulusunun-80-yildonumu-mesaji-fethedilemez-donbass-temizlendi-1075294438.html
Putin'den Donbass'ın Nazilerden kurtuluşunun 80. yıldönümü mesajı: Fethedilemez Donbass temizlendi
Putin'den Donbass'ın Nazilerden kurtuluşunun 80. yıldönümü mesajı: Fethedilemez Donbass temizlendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Donbass topraklarının Nazi işgalcilerinden kurtarılmasının 80. yıldönümü... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T11:35+0300
2023-09-08T11:35+0300
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8 Eylül 1943'ün Rusya tarihinde önemli bir gün olduğunu belirten Putin, "80 yıl önce bugün, Rusya'nın asırlara dayanan kalesi, işçilerin, savaşçıların toprağı, zengin ve cömert bir bölge olan, efsanevi, fethedilemez Donbass Nazi işgalcilerinden kurtarıldı ve temizlendi" dedi.Donbass'taki kaynakların düşman için çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Putin, "Bunları ele geçirmek, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırısının amaçlarından biriydi ve Naziler, Donetsk bozkırlarını elde tutmak ve insanları Üçüncü Reich'ın savaş makinesi için çalışmaya zorlamak için her şeyi yaptı" diye vurguladı.Fakat Nazilerin ancak en az 700 gün boyunca zayıflamayan güçlü bir halk direnişiyle karşılaştığının altını çizen Putin, Kızıl Ordu askerlerinin insanın imkan ve kabiliyetlerinin ötesinde başarılar elde ettiğini ve Sovyet birliklerinin Kursk'taki zaferini perçinlediğini vurguladı."Eminim ki, bizim için bu kutsal topraklarda Büyük Vatan Savaşı askerlerinin oluşturduğu bu emsal, dokuz yıl önce, onların soyundan gelen Donbass milislerine rehberlik etti, onların cesaret ve dayanıklılıklarını Nazizm'e karşı verilen yeni mücadelede katbekat artırdı, muzafferlerin torunlarına ve torunlarının çocuklarına topraklarını, kültürlerini, dillerini, miraslarını savunma gücü verdi" diye devam eden Putin, 2014 yılındaki çatışmalar sırasında yıkılan Saur-Mogila anıtının tamamen restore edildiğini ve Sovyet askerlerinin yanında onların yiğit, şanlı soylarının, Donbass'ın yeni kahramanlarının başarılarının da haklı olarak ölümsüzleştirildiğini ifade etti.Putin, bu önemli vesilesiyle Donetsk Halk Cumhuriyeti sakinlerini ve tüm Rusya halkını kalpten tebrik ettiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230908/musktan-kirimla-ilgili-kritik-karar-ukraynanin-rus-karadeniz-filosuna-saldirisini-engelledi-1075293831.html
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vladimir putin, nazi, donbass, donetsk, rusya, rusya savunma bakanlığı, sovyet, sovyet askeri, sovyetler birliği, kursk, büyük vatan savaşı, 2. dünya savaşı
vladimir putin, nazi, donbass, donetsk, rusya, rusya savunma bakanlığı, sovyet, sovyet askeri, sovyetler birliği, kursk, büyük vatan savaşı, 2. dünya savaşı

Putin'den Donbass'ın Nazilerden kurtuluşunun 80. yıldönümü mesajı: Fethedilemez Donbass temizlendi

11:35 08.09.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Donbass topraklarının Nazi işgalcilerinden kurtarılmasının 80. yıldönümü vesilesiyle tüm Rusya halkını kutladı.
8 Eylül 1943'ün Rusya tarihinde önemli bir gün olduğunu belirten Putin, "80 yıl önce bugün, Rusya'nın asırlara dayanan kalesi, işçilerin, savaşçıların toprağı, zengin ve cömert bir bölge olan, efsanevi, fethedilemez Donbass Nazi işgalcilerinden kurtarıldı ve temizlendi" dedi.

Donbass'taki kaynakların düşman için çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Putin, "Bunları ele geçirmek, Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırısının amaçlarından biriydi ve Naziler, Donetsk bozkırlarını elde tutmak ve insanları Üçüncü Reich'ın savaş makinesi için çalışmaya zorlamak için her şeyi yaptı" diye vurguladı.

Fakat Nazilerin ancak en az 700 gün boyunca zayıflamayan güçlü bir halk direnişiyle karşılaştığının altını çizen Putin, Kızıl Ordu askerlerinin insanın imkan ve kabiliyetlerinin ötesinde başarılar elde ettiğini ve Sovyet birliklerinin Kursk'taki zaferini perçinlediğini vurguladı.

"Eminim ki, bizim için bu kutsal topraklarda Büyük Vatan Savaşı askerlerinin oluşturduğu bu emsal, dokuz yıl önce, onların soyundan gelen Donbass milislerine rehberlik etti, onların cesaret ve dayanıklılıklarını Nazizm'e karşı verilen yeni mücadelede katbekat artırdı, muzafferlerin torunlarına ve torunlarının çocuklarına topraklarını, kültürlerini, dillerini, miraslarını savunma gücü verdi" diye devam eden Putin, 2014 yılındaki çatışmalar sırasında yıkılan Saur-Mogila anıtının tamamen restore edildiğini ve Sovyet askerlerinin yanında onların yiğit, şanlı soylarının, Donbass'ın yeni kahramanlarının başarılarının da haklı olarak ölümsüzleştirildiğini ifade etti.

Putin, bu önemli vesilesiyle Donetsk Halk Cumhuriyeti sakinlerini ve tüm Rusya halkını kalpten tebrik ettiğini vurguladı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
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