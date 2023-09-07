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Yunanistan Başbakanı: Denize itilen gencin ölümünün sorumluları hesap verecek
Yunanistan Başbakanı: Denize itilen gencin ölümünün sorumluları hesap verecek
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün binmeye çalıştığı feribotun mürettebatı tarafından denize itilen ve boğularak hayatını kaybeden kişinin ölümünden... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T01:09+0300
2023-09-07T01:09+0300
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yunanistan
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Yunanistan'da Pire Limanı'ndan Girit'e gidecek feribota son anda binmeye çalışan 36 yaşında bir kişinin, feribota binmesini engelleme amacıyla mürettebatın itmesi sonucu denize düştüğüne ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.Basına konuşan tanıklar, mürettebatın söz konusu kişiyi bileti olmadığı için feribota almak istemediğini ileri sürdü.Pire Savcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatırken, gemi mürettebatından 4 kişi gözaltına alındı.Adli Tıpta yapılan ilk otopside, 36 yaşındaki kişinin ölüm nedeni denizde boğulma olarak saptandı.Raporda, başında çarpma izi bulunduğu belirtilen maktulün, denize düştüğünde hayatta olduğu, denizdeki kurtulma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.Miçotakis ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, üzüntü duyduğunu belirterek, yaşanan olayı "utanç verici" olarak niteledi.Sorumluların cezalandırılacağını ve yargı önünde hesap vereceğini kaydeden Miçotakis, "Kurbanın yakınlarının yanındayım." ifadelerini kullandı.
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Yunanistan Başbakanı: Denize itilen gencin ölümünün sorumluları hesap verecek

01:09 07.09.2023
© AP Photo / Thanassis StavrakisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün binmeye çalıştığı feribotun mürettebatı tarafından denize itilen ve boğularak hayatını kaybeden kişinin ölümünden sorumlu olanların yargı önünde hesap vereceğini belirtti.
Yunanistan'da Pire Limanı'ndan Girit'e gidecek feribota son anda binmeye çalışan 36 yaşında bir kişinin, feribota binmesini engelleme amacıyla mürettebatın itmesi sonucu denize düştüğüne ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.
Basına konuşan tanıklar, mürettebatın söz konusu kişiyi bileti olmadığı için feribota almak istemediğini ileri sürdü.
Pire Savcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatırken, gemi mürettebatından 4 kişi gözaltına alındı.
Adli Tıpta yapılan ilk otopside, 36 yaşındaki kişinin ölüm nedeni denizde boğulma olarak saptandı.
Raporda, başında çarpma izi bulunduğu belirtilen maktulün, denize düştüğünde hayatta olduğu, denizdeki kurtulma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.
Miçotakis ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, üzüntü duyduğunu belirterek, yaşanan olayı "utanç verici" olarak niteledi.
Sorumluların cezalandırılacağını ve yargı önünde hesap vereceğini kaydeden Miçotakis, "Kurbanın yakınlarının yanındayım." ifadelerini kullandı.
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