https://sputniknews.com.tr/20230907/ucakta-deport-yolcu-olay-cikardi-acil-inis-yapildi-1075262749.html
Uçakta 'deport yolcu' olay çıkardı: Acil iniş yapıldı
Uçakta 'deport yolcu' olay çıkardı: Acil iniş yapıldı
İstanbul-Douala seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu olay çıkardı. Uçağın kaptan pilotu uçuş... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T09:27+0300
2023-09-07T09:27+0300
2023-09-07T09:27+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
yolcu
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Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun’un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından bir süre sonra Türkiye’den deport edilen bir yolcu uçakta ilk önce yolcularla, sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı. Acil iniş yaptıBunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Deport yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı yerel saatle saat 18.30’da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/thy-ucagina-yildirim-isabet-etti-1075229648.html
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thy, türk hava yolları (thy), yolcu
thy, türk hava yolları (thy), yolcu
Uçakta 'deport yolcu' olay çıkardı: Acil iniş yapıldı
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İstanbul-Douala seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu olay çıkardı. Uçağın kaptan pilotu uçuş güvenliği sebebiyle Malta Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun’un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından bir süre sonra Türkiye’den deport edilen bir yolcu uçakta ilk önce yolcularla, sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı.
Acil iniş yaptı
Bunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Deport yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.
THY uçağı yerel saatle saat 18.30’da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.