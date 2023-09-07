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Uçakta 'deport yolcu' olay çıkardı: Acil iniş yapıldı
Uçakta 'deport yolcu' olay çıkardı: Acil iniş yapıldı
İstanbul-Douala seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu olay çıkardı. Uçağın kaptan pilotu uçuş... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
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türk hava yolları (thy)
yolcu
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Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun’un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından bir süre sonra Türkiye’den deport edilen bir yolcu uçakta ilk önce yolcularla, sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı. Acil iniş yaptıBunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Deport yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı yerel saatle saat 18.30’da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/thy-ucagina-yildirim-isabet-etti-1075229648.html
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thy, türk hava yolları (thy), yolcu
thy, türk hava yolları (thy), yolcu

Uçakta 'deport yolcu' olay çıkardı: Acil iniş yapıldı

09:27 07.09.2023
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
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İstanbul-Douala seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu olay çıkardı. Uçağın kaptan pilotu uçuş güvenliği sebebiyle Malta Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun’un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından bir süre sonra Türkiye’den deport edilen bir yolcu uçakta ilk önce yolcularla, sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı.

Acil iniş yaptı

Bunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Deport yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.
THY uçağı yerel saatle saat 18.30’da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.
Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
TÜRKİYE
THY uçağına yıldırım isabet etti
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