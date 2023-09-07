https://sputniknews.com.tr/20230907/tffden-galatasarayin-itirazina-ret-1075283372.html
TFF'den Galatasaray'ın itirazına ret
TFF'den Galatasaray'ın itirazına ret
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesindeki şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazı reddetti. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T20:19+0300
2023-09-07T20:19+0300
2023-09-07T20:19+0300
spor
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
tahkim kurulu
galatasay kulübü
galatasaray sk
galatasaray
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ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona dair yaptığı itirazı reddetti.Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), tahkim kurulu, galatasay kulübü, galatasaray sk, galatasaray
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), tahkim kurulu, galatasay kulübü, galatasaray sk, galatasaray
TFF'den Galatasaray'ın itirazına ret
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesindeki şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazı reddetti.
ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona dair yaptığı itirazı reddetti.
Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz’un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu’na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."