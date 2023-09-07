https://sputniknews.com.tr/20230907/suudi-arabistan-ile-japonya-stratejik-diyalog-icin-mutabakat-zapti-imzaladi-1075282978.html
Suudi Arabistan ile Japonya stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı
Suudi Arabistan ile Japonya stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı
Suudi Arabistan ile Japonya iki ülke arasındaki stratejik diyalog için bir mutabakat zaptı imzaladı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T19:41+0300
2023-09-07T19:41+0300
2023-09-07T19:41+0300
dünya
japonya
japonya
hayaşi yoşimasa
yoşimasa hayaşi
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Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Ürdün ve Mısır'ın ardından Suudi Arabistan'a geldiSuudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa, Riyad'daki bakanlık binasında görüştü.Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğa ilişkin mutabakat zaptı törenle imzalandı.Mutabakat zaptı, iki ülke liderlerinin ve iki kardeş halkın taleplerini gerçekleştirecek şekilde farklı alanlardaki işbirliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor.İmzaların atılmasının ardından Bin Ferhan ile Japon mevkidaşı ilk stratejik diyalog toplantısını gerçekleştirdi.Suudi Arabistan ile Japonya arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çekilen toplantıda, iki dost ülke arasında çeşitli düzeylerde koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.Taraflar, ayrıca siyasi alanlarda ortak koordinasyonu geliştirmenin, ikili ve çok taraflı koordinasyonu yoğunlaştırmanın yollarını ele aldı.Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Ürdün'deki temaslarının ardından 5 Eylül'de Mısır'ı ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230905/turkiye-ve-japonyadan-ortak-bildiri-ticaret-ve-yatirim-zirvesi-her-yil-duzenli-olarak-yapilacak-1075205840.html
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japonya, japonya, hayaşi yoşimasa, yoşimasa hayaşi
japonya, japonya, hayaşi yoşimasa, yoşimasa hayaşi
Suudi Arabistan ile Japonya stratejik diyalog için mutabakat zaptı imzaladı
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Suudi Arabistan ile Japonya iki ülke arasındaki stratejik diyalog için bir mutabakat zaptı imzaladı.
Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Ürdün ve Mısır'ın ardından Suudi Arabistan'a geldi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa, Riyad'daki bakanlık binasında görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğa ilişkin mutabakat zaptı törenle imzalandı.
Mutabakat zaptı, iki ülke liderlerinin ve iki kardeş halkın taleplerini gerçekleştirecek şekilde farklı alanlardaki işbirliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor.
İmzaların atılmasının ardından Bin Ferhan ile Japon mevkidaşı ilk stratejik diyalog toplantısını gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan ile Japonya arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çekilen toplantıda, iki dost ülke arasında çeşitli düzeylerde koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.
Taraflar, ayrıca siyasi alanlarda ortak koordinasyonu geliştirmenin, ikili ve çok taraflı koordinasyonu yoğunlaştırmanın yollarını ele aldı.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Ürdün'deki temaslarının ardından 5 Eylül'de Mısır'ı ziyaret etmişti.