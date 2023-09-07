https://sputniknews.com.tr/20230907/rusyadan-agustosta-rekor-tahil-ihracati-1075282377.html

Rusya'dan Ağustos'ta rekor tahıl ihracatı

Rusya'dan Ağustos'ta rekor tahıl ihracatı

Rusya Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, ülke Ağustos'ta 7,7 milyon tonla son 7 yılın en büyük tahıl ihracatını gerçekleştirdi. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

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tahıl anlaşması

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Rusya'dan en çok buğday satın alan ülkeler arasında Mısır, Türkiye ve Cezayir yer aldı. Rus tahıl ihracatı ile ilgili daha fazla bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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