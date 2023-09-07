https://sputniknews.com.tr/20230907/rus-subay-ukrayna-ordusu-mayin-arazilerine-insan-yigarak-canli-mayin-temizleme-taktigi-uyguluyor-1075284315.html

Rus subay: Ukrayna ordusu mayın arazilerine insan yığarak ‘canlı mayın temizleme’ taktiği uyguluyor

Rus subay: Ukrayna ordusu mayın arazilerine insan yığarak ‘canlı mayın temizleme’ taktiği uyguluyor

Sputnik’e konuşan Albay Rustam Saifullin, Ukrayna ordusunun mayınlı arazilere teçhizat yerine piyadeleri gönderdiğini ve bu kişilerin Rus topçularının ateşi... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T22:57+0300

2023-09-07T22:57+0300

2023-09-07T22:57+0300

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Tyumen Yüksek Askeri Mühendis Komutanlığı Okulu Başkan Yardımcısı, Rusya Kahramanı Albay Rustam Saifullin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus savunma hattını geçmek için ‘canlı mayın temizleme’ taktikleri kullandığını, mayınlı arazilere teçhizat yerine piyadeleri gönderdiğini ve bu kişilerin Rus topçularının ateşi altında toplu halde öldüğünü anlattı.Saifullin, “O (düşman) gittikçe daha fazla (asker) gönderiyor. Bir bomba temizleme uzmanı hazırlamak, onca alternatifi ve mayın çeşitlerini öğrenmek için makul bir zaman dilimine ihtiyaç var. Onlar ise mayınlı arazilerimizi cesetlerle dolduruyor, insanların parçalanması ‘canlı mayın temizleme’ oluyor. Onlara acımıyorlar” diye konuştu.Ukrayna bomba uzman birliklerinin büyük kayıplara uğradığına dikkat çeken Saifullin, “İstihbaratımız onları tespit ediyor ve ardından topçu birliklerimiz üzerlerine ateş açıyor. Çok büyük kayıplara uğruyorlar. Bomba imha uzmanları parmakla sayılabilir. Mayının etkisiz hale getirilmesi zaten çok fazla geriyor, zira mayınlar çıkarılamayacak şekilde ayarlanabiliyor, altında bir sürpriz de olabiliyor. Bir de ateş altında iken, üzerine topçular, hafif silahlar, zırhlı araçlar, tanklar ateş açarken mayını etkisiz hale getirdiğinizi düşünün. Şöyle ya da böyle mayını etkisiz hale getirmelisiniz ki sizden sonra birlikler geçebilsin” ifadelerini kullandı.Albay Saifullin, özel harekat sırasında iki kez yaralandı, 41. Birleşik Silah Ordusu’nun 40. İstihkam ve Mayın Temizleme Alayı’nın komutanı olarak görev yaptı. Muharebe görevlerini yerine getirirken gösterdiği cesaret ve kahramanlık için Rusya Kahramanı unvanı ile ödüllendirildi. Özellikle çatışmalardan birinde, ağır yaralanmasına rağmen düşman ateşi altında kendisine emanet edilen kuvvetlere komuta etmeye devam etti ve bu sayede kendisine bağlı birlikler Severskiy Donets Nehri’nden geçme görevinin üstesinden geldi.Şu anda rehabilitasyon sürecinin ardından Tyumen Yüksek Askeri Mühendis Komutanlığı Okulu Başkan Yardımcısı görevine atandı.

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Rus subay: Ukrayna ordusu mayın arazilerine insan yığarak ‘canlı mayın temizleme’ taktiği uyguluyor Rus subay: Ukrayna ordusu mayın arazilerine insan yığarak ‘canlı mayın temizleme’ taktiği uyguluyor 2023-09-07T22:57+0300 true PT0M30S

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