https://sputniknews.com.tr/20230907/pfdkdan-ahmet-nur-cebiye-400-bin-lira-para-cezasi--1075283251.html
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye 400 bin lira para cezası
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye 400 bin lira para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 400 bin lira para cezası verdi. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T20:14+0300
2023-09-07T20:14+0300
2023-09-07T20:16+0300
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk
ahmet nur çebi
spor
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan beyanlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400 bin lira para cezasına hükmedildi.Beşiktaş Kulübüne de sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalardan dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.Kurul, Galatasaray'a ise çeşitli nedenlerden dolayı toplam 329 bin lira para cezası verdi.Saha olayları nedeniyle RAMS Başakşehir'e 112 bin lira para cezası veren PFDK, çeşitli nedenlerden dolayı MKE Ankaragücü'ne 172 bin, Gaziantep FK'ye 300 bin, Çaykur Rizespor'a 112 bin, Atakaş Hatayspor'a 139 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Galatasaray, Çaykur Rizespor'da bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bloke edilmesi yönünde karar alındı.
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, ahmet nur çebi
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, ahmet nur çebi
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye 400 bin lira para cezası
20:14 07.09.2023 (güncellendi: 20:16 07.09.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 400 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan beyanlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400 bin lira para cezasına hükmedildi.
Beşiktaş Kulübüne de sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalardan dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.
Kurul, Galatasaray'a ise çeşitli nedenlerden dolayı toplam 329 bin lira para cezası verdi.
Saha olayları nedeniyle RAMS Başakşehir'e 112 bin lira para cezası veren PFDK, çeşitli nedenlerden dolayı MKE Ankaragücü'ne 172 bin, Gaziantep FK'ye 300 bin, Çaykur Rizespor'a 112 bin, Atakaş Hatayspor'a 139 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Galatasaray, Çaykur Rizespor'da bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bloke edilmesi yönünde karar alındı.