https://sputniknews.com.tr/20230907/muhammed-yakut-icin-ispanyadan-iade-talebinde-bulunuldu-1075275580.html
Muhammed Yakut için İspanya’dan iade talebinde bulunuldu
Muhammed Yakut için İspanya’dan iade talebinde bulunuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kırmızı bültenle aranırken İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut için iade talebinde bulundu. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T16:39+0300
2023-09-07T16:39+0300
2023-09-07T16:39+0300
türkiye
muhammed yakut
iade talebi
ispanya
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut’un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu.Yakut hakkında ’nitelikli yağmaya teşebbüs’ ve ’kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’ suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderilmişti.Söz konusu talebe ilişkin İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu İnterpol Genel Sekreterliği Yakut hakkında kırmızı bülten kararını yayımlanmıştı. Öte yandan şüpheli Yakut’un yer tespitinin yapılarak Türkiye’ye iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol birimleriyle iletişime geçildiği öğrenilmişti.Konuya ilişkin şüpheli Yakut, geçtiğimiz günlerde İspanya’da yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanan Yakut için İspanya’dan Türkiye’ye iade talebinde bulundu.
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muhammed yakut kimdir, muhammed yakut neden aranıyor, muhammed yakut nerede yakalandı, muhammed yakut ispanya iade
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Muhammed Yakut için İspanya’dan iade talebinde bulunuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kırmızı bültenle aranırken İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut için iade talebinde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut’un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu.
Yakut hakkında ’nitelikli yağmaya teşebbüs’ ve ’kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’ suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderilmişti.
Söz konusu talebe ilişkin İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu İnterpol Genel Sekreterliği Yakut hakkında kırmızı bülten kararını yayımlanmıştı. Öte yandan şüpheli Yakut’un yer tespitinin yapılarak Türkiye’ye iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol birimleriyle iletişime geçildiği öğrenilmişti.
Konuya ilişkin şüpheli Yakut, geçtiğimiz günlerde İspanya’da yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanan Yakut için İspanya’dan Türkiye’ye iade talebinde bulundu.