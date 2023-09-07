https://sputniknews.com.tr/20230907/muhammed-yakut-icin-ispanyadan-iade-talebinde-bulunuldu-1075275580.html

Muhammed Yakut için İspanya’dan iade talebinde bulunuldu

Muhammed Yakut için İspanya’dan iade talebinde bulunuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kırmızı bültenle aranırken İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut için iade talebinde bulundu. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T16:39+0300

2023-09-07T16:39+0300

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türkiye

muhammed yakut

iade talebi

ispanya

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut’un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu.Yakut hakkında ’nitelikli yağmaya teşebbüs’ ve ’kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’ suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderilmişti.Söz konusu talebe ilişkin İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu İnterpol Genel Sekreterliği Yakut hakkında kırmızı bülten kararını yayımlanmıştı. Öte yandan şüpheli Yakut’un yer tespitinin yapılarak Türkiye’ye iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol birimleriyle iletişime geçildiği öğrenilmişti.Konuya ilişkin şüpheli Yakut, geçtiğimiz günlerde İspanya’da yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanan Yakut için İspanya’dan Türkiye’ye iade talebinde bulundu.

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