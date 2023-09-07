https://sputniknews.com.tr/20230907/msbden-ankarada-f-4-ucaginin-yakit-tankinin-dusmesine-iliskin-aciklama-1075269645.html

MSB'den Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankının düşmesine ilişkin açıklama

MSB'den Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankının düşmesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankı düşmesine ilişkin, teknik incelemenin devam ettiğini bildirdi. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T14:24+0300

2023-09-07T14:24+0300

2023-09-07T14:24+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakanlık kaynakları, Pazartesi günü Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankı düşmesine ilişkin de açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, teknik incelemenin devam ettiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşananlar PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi topraklarını korumak için tepki göstermesinden ibaret.” dedi.Amerika Birleşik Devletleri’nin YPG politikasını da eleştiren kaynaklar, “Başından itibaren, DAEŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.Kerkük'teki gerilimKerkük’te yaşanan gerilimin de yakından takip edildiğini belirten kaynaklar, bölgede barış ve huzur için Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.Terörle mücadele operasyonlarıBakanlık, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de bilgi verdi.Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada 39 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana ise bin 185 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki birliklerine yönelik saldırılarda artış olduğunu da bildirdi.

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milli savunma bakanlığı (msb)