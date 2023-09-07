https://sputniknews.com.tr/20230907/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-7-il-etkilenecek-1075282826.html
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: 7 il etkilenecek
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: 7 il etkilenecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Anadolu'da 7 kent ve çevrelerini etkileyecek kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T19:27+0300
2023-09-07T19:27+0300
2023-09-07T19:27+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
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Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: 7 il etkilenecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Anadolu'da 7 kent ve çevrelerini etkileyecek kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.