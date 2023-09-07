https://sputniknews.com.tr/20230907/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-7-il-etkilenecek-1075282826.html

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: 7 il etkilenecek

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: 7 il etkilenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Anadolu'da 7 kent ve çevrelerini etkileyecek kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T19:27+0300

2023-09-07T19:27+0300

2023-09-07T19:27+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

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Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış