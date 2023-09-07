https://sputniknews.com.tr/20230907/meteoroloji-istanbul-icin-saat-vererek-uyardi-11-il-icin-sari-alarm-verildi-1075260777.html

Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir için saat vererek uyardı: 11 ile sarı alarm verdi

Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir için saat vererek uyardı: 11 ile sarı alarm verdi

Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. 11 il için sarı kodlu alarm verilirken İstanbul, Ankara ve İzmir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T07:30+0300

2023-09-07T07:30+0300

2023-09-07T07:48+0300

türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de geçen günlerde etkili olan sağanağın ardından İstanbul için yeni uyarı geldi. Kentte, sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Eylül'e ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre, 11 il için de sarı kodlu alarm verildi. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle sıralandı:Afyonkarahisar, Rize, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Bursa, Eskişehir, Manisa ve Trabzon.Öte yandan yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısıYağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Manisa’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutluANTALYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 32°CAz bulutluMERSİN °C, 33°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 29°CParçalı bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 29°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 29°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutluVAN °C, 30°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230906/meteorolojiden-marmara-icin-uyari-istanbulda-sele-neden-olan-yagislar-surecek-mi-1075228536.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu