https://sputniknews.com.tr/20230907/merkez-bankasi-baskani-erkandan-ovp-degerlendirmesi-1075271899.html

Merkez Bankası Başkanı Erkan: 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Merkez Bankası Başkanı Erkan: 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan, ''Para politikasının 2024 yılında meyvelerini... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T14:57+0300

2023-09-07T14:57+0300

2023-09-07T16:03+0300

ekonomi

merkez bankası

hafize gaye erkan

orta vadeli program (ovp)

ekonomi

enflasyon

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Orta Vadeli Program dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklandı.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan OVP'ye yönelik mesaj geldi. Erkan, "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz. 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.Parasal sıkılaştırmaya devamTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz" dedi.

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merkez bankası, hafize gaye erkan, orta vadeli program (ovp), ekonomi, enflasyon