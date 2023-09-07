https://sputniknews.com.tr/20230907/merkez-bankasi-baskani-erkandan-ovp-degerlendirmesi-1075271899.html
Merkez Bankası Başkanı Erkan: 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
Merkez Bankası Başkanı Erkan: 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan, ''Para politikasının 2024 yılında meyvelerini... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T14:57+0300
2023-09-07T14:57+0300
2023-09-07T16:03+0300
ekonomi
merkez bankası
hafize gaye erkan
orta vadeli program (ovp)
ekonomi
enflasyon
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Orta Vadeli Program dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklandı.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan OVP'ye yönelik mesaj geldi. Erkan, "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz. 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.Parasal sıkılaştırmaya devamTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz" dedi.
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merkez bankası, hafize gaye erkan, orta vadeli program (ovp), ekonomi, enflasyon
merkez bankası, hafize gaye erkan, orta vadeli program (ovp), ekonomi, enflasyon
Merkez Bankası Başkanı Erkan: 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
14:57 07.09.2023 (güncellendi: 16:03 07.09.2023) Abone ol
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan, ''Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.'' dedi.
Orta Vadeli Program dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan OVP'ye yönelik mesaj geldi. Erkan, "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz. 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.
Parasal sıkılaştırmaya devam
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz" dedi.