https://sputniknews.com.tr/20230907/maas-zamminda-yeni-donem-bakan-mehmet-simsek-acikladi-1075273372.html

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Maaş zammında yeni dönem

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Maaş zammında yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi. Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T15:11+0300

2023-09-07T15:11+0300

2023-09-07T15:29+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'ye yönelik "Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz." dedi."Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın." diyen Şimşek, G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacaklarını söyledi. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacının çok net olduğunu kaydeden Şimşek, "İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz." dedi.Önce rezervleri güçlendireceklerini ifade eden Şimşek, daha sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacağını kaydetti.İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngördüklerini söyleyen Şimşek, amacın sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak olduğunu ifade etti.Bakan Şimşek ayrıca "Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230907/emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ovp-hesaplari-degistirdi-1075260022.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi