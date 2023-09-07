https://sputniknews.com.tr/20230907/maas-zamminda-yeni-donem-bakan-mehmet-simsek-acikladi-1075273372.html
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Maaş zammında yeni dönem
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Maaş zammında yeni dönem
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi. Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T15:11+0300
2023-09-07T15:11+0300
2023-09-07T15:29+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'ye yönelik "Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz." dedi."Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın." diyen Şimşek, G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacaklarını söyledi. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacının çok net olduğunu kaydeden Şimşek, "İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz." dedi.Önce rezervleri güçlendireceklerini ifade eden Şimşek, daha sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacağını kaydetti.İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngördüklerini söyleyen Şimşek, amacın sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak olduğunu ifade etti.Bakan Şimşek ayrıca "Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230907/emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ovp-hesaplari-degistirdi-1075260022.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Maaş zammında yeni dönem
15:11 07.09.2023 (güncellendi: 15:29 07.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi. Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'ye yönelik "Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz." dedi.
"Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın." diyen Şimşek, G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacaklarını söyledi.
İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacının çok net olduğunu kaydeden Şimşek, "İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz." dedi.
Önce rezervleri güçlendireceklerini ifade eden Şimşek, daha sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacağını kaydetti.
İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngördüklerini söyleyen Şimşek, amacın sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak olduğunu ifade etti.
Bakan Şimşek ayrıca "Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak" dedi.