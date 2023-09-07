https://sputniknews.com.tr/20230907/kapadokyada-sicak-hava-balonu-minarenin-alemine-carpti-1075264381.html

Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı

Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu cami minaresinin alemine çarptı. O anları kaydedenlerin konuşması ise güldürdü. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T10:21+0300

2023-09-07T10:21+0300

2023-09-07T10:21+0300

yaşam

kapadokya

sıcak hava balonu

cami

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075264223_0:130:475:397_1920x0_80_0_0_5ad3cc375ca327fb8b67e629425872e2.jpg

Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi. Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir caminin üzerinden geçen sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı. Alem eğilirken, sıcak hava balonu yoluna devam etti. Cep telefonuna yansıyan görüntüler de bir kadın da, "Camiye çarpacak. Bizi görüyorlardır, el sallayalım. Camiye çarpacak dedim. Düşse ne olacaktı şimdi. Ağırmış demek ki. Patladı belki de, takıldı belki de. İnecek yer alıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230525/kapadokya-tarihi-peribacalarina-yansitildi-1071550002.html

kapadokya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kapadokya, sıcak hava balonu, cami