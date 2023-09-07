https://sputniknews.com.tr/20230907/kapadokyada-sicak-hava-balonu-minarenin-alemine-carpti-1075264381.html
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu cami minaresinin alemine çarptı. O anları kaydedenlerin konuşması ise güldürdü. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T10:21+0300
2023-09-07T10:21+0300
2023-09-07T10:21+0300
yaşam
kapadokya
sıcak hava balonu
cami
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Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi. Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir caminin üzerinden geçen sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı. Alem eğilirken, sıcak hava balonu yoluna devam etti. Cep telefonuna yansıyan görüntüler de bir kadın da, "Camiye çarpacak. Bizi görüyorlardır, el sallayalım. Camiye çarpacak dedim. Düşse ne olacaktı şimdi. Ağırmış demek ki. Patladı belki de, takıldı belki de. İnecek yer alıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/kapadokya-tarihi-peribacalarina-yansitildi-1071550002.html
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kapadokya, sıcak hava balonu, cami
kapadokya, sıcak hava balonu, cami
Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu cami minaresinin alemine çarptı. O anları kaydedenlerin konuşması ise güldürdü.
Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi.
Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir caminin üzerinden geçen sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı. Alem eğilirken, sıcak hava balonu yoluna devam etti. Cep telefonuna yansıyan görüntüler de bir kadın da, "Camiye çarpacak. Bizi görüyorlardır, el sallayalım. Camiye çarpacak dedim. Düşse ne olacaktı şimdi. Ağırmış demek ki. Patladı belki de, takıldı belki de. İnecek yer alıyor" dedi.