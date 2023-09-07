https://sputniknews.com.tr/20230907/isvecin-ankara-buyukelcisi-mard-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-sundu-1075279049.html
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Mard, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Mard, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ın güven mektubunu kabul etti. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T17:32+0300
2023-09-07T17:32+0300
2023-09-07T17:32+0300
türkiye
isveç
türkiye
büyükelçi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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isveç, türkiye, büyükelçi, recep tayyip erdoğan
isveç, türkiye, büyükelçi, recep tayyip erdoğan
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Mard, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ın güven mektubunu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.