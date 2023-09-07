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İspanyol kadın futbolcu Hermoso, eski federasyon başkanı Rubiales'i savcılığa şikayet etti
İspanyol kadın futbolcu Hermoso, eski federasyon başkanı Rubiales'i savcılığa şikayet etti
İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın futbolcularından Jennifer Hermoso, 20 Ağustos'taki FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında madalya töreninde... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T00:34+0300
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spor
jennifer hermoso
ispanya
fifa
fifa
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İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso, eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i savcılığa şikayet etti.Hermoso, İspanya'da gerek sosyal anlamda gerekse spor ve siyaset dünyasında polemiklere yol açan "Rubiales olayından" 17 gün sonra savcılığa başvurdu.Başkent Madrid'deki Ulusal Mahkeme Savcısı Marta Durantez'e dün gittiği ortaya çıkan İspanyol futbolcunun, söz konusu dudaktan öpme olayı sırasında rızasının olmadığını belirterek, Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.Mahkeme kaynakları, savcılığın Hermoso'ya, istediği takdirde "cinsel taciz" suçlaması da yapabileceğini belirttiği, İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde bu suçlama için de başvuru yapabileceği ileri sürüldü.Ne olmuştu?FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden alınan Rubiales'in istifa etmesi için İspanya'da siyasi ve sosyal tüm baskılar devam ediyor.Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyinin başvurusunu değerlendiren Spor Tahkim Mahkemesi (TAD), Rubiales'in hareketlerini "uygunsuz davranış nedeniyle iki ciddi suç" olarak değerlendirse de "ağır suç" tanımlamasını yapmamasından yasal olarak Rubiales'in önünü açan bir karar almıştı.İspanyol hükümeti ise TAD'a bir kez daha başvurarak "ülke imajına zarar verme" eleştirilerini yönelttiği Rubiales'in görevinden tamamen alınması kararı çıkartmak için girişimde bulundu.Hükümeti, yargı üzerinde baskı kurmakla suçlayan Rubiales, ülkesinden gelen tüm tepkilere rağmen istifa etmiyor.Olaydan dolayı İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Vilda görevden alınırken yerine 2020'den bu yana milli takımda yardımcı antrenörlük yapan Montse Tome getirildi.
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İspanyol kadın futbolcu Hermoso, eski federasyon başkanı Rubiales'i savcılığa şikayet etti

00:34 07.09.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEİspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales istifa etmedi
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales istifa etmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın futbolcularından Jennifer Hermoso, 20 Ağustos'taki FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında madalya töreninde kendisini dudağından öpen ve bundan dolayı geçici olarak görevden alınan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i savcılığa şikayet etti.
İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso, eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i savcılığa şikayet etti.
Hermoso, İspanya'da gerek sosyal anlamda gerekse spor ve siyaset dünyasında polemiklere yol açan "Rubiales olayından" 17 gün sonra savcılığa başvurdu.
Başkent Madrid'deki Ulusal Mahkeme Savcısı Marta Durantez'e dün gittiği ortaya çıkan İspanyol futbolcunun, söz konusu dudaktan öpme olayı sırasında rızasının olmadığını belirterek, Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Mahkeme kaynakları, savcılığın Hermoso'ya, istediği takdirde "cinsel taciz" suçlaması da yapabileceğini belirttiği, İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde bu suçlama için de başvuru yapabileceği ileri sürüldü.

Ne olmuştu?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.
İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.
FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden alınan Rubiales'in istifa etmesi için İspanya'da siyasi ve sosyal tüm baskılar devam ediyor.
Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyinin başvurusunu değerlendiren Spor Tahkim Mahkemesi (TAD), Rubiales'in hareketlerini "uygunsuz davranış nedeniyle iki ciddi suç" olarak değerlendirse de "ağır suç" tanımlamasını yapmamasından yasal olarak Rubiales'in önünü açan bir karar almıştı.
İspanyol hükümeti ise TAD'a bir kez daha başvurarak "ülke imajına zarar verme" eleştirilerini yönelttiği Rubiales'in görevinden tamamen alınması kararı çıkartmak için girişimde bulundu.
Hükümeti, yargı üzerinde baskı kurmakla suçlayan Rubiales, ülkesinden gelen tüm tepkilere rağmen istifa etmiyor.
Olaydan dolayı İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Vilda görevden alınırken yerine 2020'den bu yana milli takımda yardımcı antrenörlük yapan Montse Tome getirildi.
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