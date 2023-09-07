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İspanya Başbakanı Sanchez G-20 Zirvesi'ne katılmayacak: Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya Başbakanı Sanchez G-20 Zirvesi'ne katılmayacak: Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T23:26+0300
2023-09-07T23:26+0300
koronavirüs
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
kovid-19
test kiti
koronavirüs testi
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G-20 Zirvesi'ne katılmak için perşembe öğleden sonra Kovid-19 testi yapılan Başbakan Sanchez'in test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.Başbakanlık kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve Madrid'deki konutunda çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Sanchez'in, 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi.Sağlık kuruluşlarının verilerine göre 21-27 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 508 bin 744 Kovid-19 testi satıldı. İki ay öncesiyle karşılaştırıldığında Kovid-19 testi satışlarında yüzde 500 artış olduğu görüldü.İspanya'da Kovid-19 testleri 2022 yazında ise 4 milyondan fazla satılmıştı.
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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, kovid-19, test kiti, koronavirüs testi

İspanya Başbakanı Sanchez G-20 Zirvesi'ne katılmayacak: Kovid-19 testi pozitif çıktı

23:26 07.09.2023
© AP Photoİspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AP Photo
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.
G-20 Zirvesi'ne katılmak için perşembe öğleden sonra Kovid-19 testi yapılan Başbakan Sanchez'in test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Başbakanlık kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve Madrid'deki konutunda çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Sanchez'in, 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi.
Sağlık kuruluşlarının verilerine göre 21-27 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 508 bin 744 Kovid-19 testi satıldı. İki ay öncesiyle karşılaştırıldığında Kovid-19 testi satışlarında yüzde 500 artış olduğu görüldü.
İspanya'da Kovid-19 testleri 2022 yazında ise 4 milyondan fazla satılmıştı.
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