https://sputniknews.com.tr/20230907/ingiltere-ab-programlarina-yeniden-katilma-karari-aldi-1075266616.html

İngiltere, AB programlarına yeniden katılma kararı aldı

İngiltere, AB programlarına yeniden katılma kararı aldı

Avrupa Birliği'nden (AB) 2020'de ayrılan İngiltere, AB'nin araştırma programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe) ve uydu izleme sistemi Copernicus'a yeniden dahil... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T12:29+0300

2023-09-07T12:29+0300

2023-09-07T12:29+0300

dünya

ingiltere

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copernicus

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avrupa birliği

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izleme

uydu

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AB Komisyonu ve İngiltere'nin ortak yazılı açıklamasında, müzakere süreci sonucunda İngiltere'nin söz konusu iki programa yeniden katılması için anlaşmaya varıldığı belirtildi.Böylece İngiltere'deki tüm araştırmacı ve kuruluşlar, AB'nin 95.5 milyon avroluk bütçeyle en büyük AR-GE programı olan Horizon Europe'a AB üye ülkelerindekilerle eşit şartlarda katılabilecek.AB ile İngiltere'nin araştırma ve yenilik alanındaki ilişkilerini derinleştirmesine ve araştırma topluluklarını bir araya getirmesine olanak tanınacak.İngiltere, Copernicus'un arazi izleme, deniz ortamı, atmosfer ve iklim değişikliğinin izlenmesine yönelik tematik hizmetler gibi tüm ürün ve imkanlarına erişebilecek.Öte yandan Copernicus'un tüm ürün ve hizmetleri İngiltere topraklarını kapsayacak şekilde genişletilecek.İsteğe bağlı hizmetler için İngiltere, Copernicus acil durum yönetimi hizmetine yetkili kullanıcı olarak erişebilecek. Güvenlik alanında ise bu, AB ile İngiltere arasında ilgili alanlarda mutabakata varılan işbirliğine bağlı olacak.İngiltere şirketleri ve araştırma enstitüleri, Copernicus kapsamında uygulanan sözleşmeler için teklif verebilecek. AB Uzay Programı Yönetmeliği'nin güvenlik nedenleriyle hassas satın alımlara katılımı kısıtladığı durumlar dışında, AB üye ülkelerindeki şirketlerle aynı kuralları izleyecek.İngiltere'nin söz konusu iki programa yeniden katılımı, AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından mümkün olacak.

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ingiltere, brexit, copernicus, program, avrupa, avrupa birliği, katılım, izleme, uydu, uzay