https://sputniknews.com.tr/20230907/ikbyden-uluslararasi-topluma-destek-cagrisi-bagdat-butcedeki-payimizi-gondermiyor-1075257074.html

IKBY'den uluslararası topluma destek çağrısı: Bağdat bütçedeki payımızı göndermiyor

IKBY'den uluslararası topluma destek çağrısı: Bağdat bütçedeki payımızı göndermiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), "anayasal hakların elde edilmesi, mali hak edişlerin ödenmesi, anlaşmaların uygulanması ve IKBY halkının haklarının ihlal... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T02:11+0300

2023-09-07T02:11+0300

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat yönetiminin bütçedeki haklarını göndermesi için uluslararası toplumdan destek istedi.IKBY Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yayımlandı.Açıklamada, Kerkük’te sivil halka (Kürt vatandaş) uygulanan şiddet kınanırken, Irak hükümetinden katillerin en kısa sürede yargı önüne çıkarılması istendi.Uluslararası toplumdan bütçe konusunda destek istenen açıklamada, Bağdat'ın bütçeyi göndermemesi nedeniyle memur maaşlarının 2 aydır ödenmediği belirtildi.Erbil yönetiminin Bağdat yönetimine karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiği savunulan açıklamada bütçede 2023 yılı için IKBY payı olarak belirlenen 16 trilyon 398 milyar dinarın (yaklaşık 12,5 milyar dolar) aylık 1 trilyon 375 milyar dinar şeklinde gönderilmesi gerektiği kaydedildi.Irak hükümetinin ise 3 Eylül’de aylık 500 milyar dinar gönderme kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, temmuz ve ağustos maaşları için ise hiçbir bütçenin gönderilmediği belirtildi.Irak hükümetinin aldığı kararı gözden geçirmesini isteyen IKBY, memur maaşlarının ödenebilmesi için 906 milyar dinara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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