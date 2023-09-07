https://sputniknews.com.tr/20230907/frida-kahlonun-rengarenk-eserleri-rio-de-janeirodaki-dijital-sergide-hayat-buluyor--1075267894.html
Frida Kahlo'nun rengarenk eserleri Rio de Janeiro'daki dijital sergide hayat buluyor
Frida Kahlo'nun rengarenk eserleri Rio de Janeiro'daki dijital sergide hayat buluyor
Frida Kahlo'nun eserlerinin yer aldığı dijital sergi, Rio de janeiro'da sanatseverlere kapılarını açtı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T12:52+0300
2023-09-07T12:52+0300
2023-09-07T12:56+0300
dünya
video
rio de janerio
frida kahlo
sergi
dijital sergi
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Meksikalı sanatçı Frida'nın biyografisindeki en önemli anlarının yer aldığı sergide tarihi fotoğraf koleksiyonları, orijinal filmler, dijital fotoğraflar sanat enstalasyonları yer alıyor. 360 dereceli çoklu projektör sistemi sayesinde sanal gerçeklik odalarında Frida'nın hareketli ve efektli eserleri dikkati çekiyor. Ziyaretçiler, Frida'nın moda ikonu haline getirilen kıyafetlerinin replikalarını inceleyebilmenin yanı sıra Frida'nın çizimlerinin renklendirilmiş hallerini dijital panelde izleme fırsatında bulundu.İspanyol bir yapım şirketi tarafından düzenlenen dijital sergi, Brezilya'da şimdiye kadar 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.Dijital sergi, Copacabana Kalesi'ndeki Ordu Tarih Müzesi'nde sergileniyor.
rio de janerio
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Frida Kahlo'nun rengarenk tabloları Rio de Janeiro'daki sürükleyici deneyim sergisinde hayat buluyor
Frida Kahlo'nun rengarenk tabloları Rio de Janeiro'daki sürükleyici deneyim sergisinde hayat buluyor
2023-09-07T12:52+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rio de janerio, frida kahlo, sergi, dijital sergi, видео
video, rio de janerio, frida kahlo, sergi, dijital sergi, видео
Frida Kahlo'nun rengarenk eserleri Rio de Janeiro'daki dijital sergide hayat buluyor
12:52 07.09.2023 (güncellendi: 12:56 07.09.2023) Abone ol
Frida Kahlo'nun eserlerinin yer aldığı dijital sergi, Rio de janeiro'da sanatseverlere kapılarını açtı.
Meksikalı sanatçı Frida'nın biyografisindeki en önemli anlarının yer aldığı sergide tarihi fotoğraf koleksiyonları, orijinal filmler, dijital fotoğraflar sanat enstalasyonları yer alıyor.
360 dereceli çoklu projektör sistemi sayesinde sanal gerçeklik odalarında Frida'nın hareketli ve efektli eserleri dikkati çekiyor.
Ziyaretçiler, Frida'nın moda ikonu haline getirilen kıyafetlerinin replikalarını inceleyebilmenin yanı sıra Frida'nın çizimlerinin renklendirilmiş hallerini dijital panelde izleme fırsatında bulundu.
İspanyol bir yapım şirketi tarafından düzenlenen dijital sergi, Brezilya'da şimdiye kadar 250 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.
Dijital sergi, Copacabana Kalesi'ndeki Ordu Tarih Müzesi'nde sergileniyor.