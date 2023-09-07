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https://sputniknews.com.tr/20230907/fatihteki-suc-orgutu-davasi-mahkemeden-23-saniga-balata-girme-yasagi-1075263437.html
Fatih'teki suç örgütü davası: Mahkemeden 23 sanığa Balat'a girme yasağı
Fatih'teki suç örgütü davası: Mahkemeden 23 sanığa Balat'a girme yasağı
Fatih'in tarihi ve turistik semtlerinden Balat'taki bazı eski ve terk edilmiş binaları zorla ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 30 sanıktan 23'ü... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T09:50+0300
2023-09-07T09:50+0300
türkiye
balat
mahkeme
istanbul
gasp
yaralama
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İstanbul'da özellikle Balat'ta sahipleri tarafından kullanılmayan bina ile arsaları işgal edip kullandıkları, hak sahiplerini ise silah yoluyla tehdit ederek sindirmeye çalıştıkları iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı. Örgütün lideri olduğu öne sürülen sanık savunmasında, ‘'Oturduğumuz semtte Ramazan ayında bir iftar yemeği verdik. Mahalleliyi tanımıyorduk, bize de önyargılıydılar. İftar yemeğine kim geldiyse örgüt üyesi ilan etmişler'' dedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmederken, 23 sanık hakkında ise ‘Balat mahallesi sınırlarına geçmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.İstanbul'da özellikle Balat'ta sahipleri tarafından kullanılmayan bina ve arsaları işgal edip kullandıkları, hak sahiplerini ise silah ve tehdit kullanarak sindirmeye çalıştıkları iddia edilen 30 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 38.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 15 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 6 müşteki ile bazı tutuksuz sanıklar da katılırken, 1 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.'Kimseyle emir-talimat ilişkimiz yoktur'Duruşmada savunma yapan sanık Mesut Baraj, Balat'ta hiç kimseyle bir sorununun olmadığını ve hiçbir iddiayı kabul etmediğini söyleyerek, ‘'Sanıklardan yakın olanlarımla zaten beraber iş yaparız. Sanıkların bir kısmı çalışanımızdır, bir kısmı komşumuzdur, bir kısmını hiç tanımam ve kimseyle emir-talimat ilişkimiz yoktur. Oturduğumuz semtte Ramazan ayında bir iftar yemeği verdik. Mahalleliyi tanımıyorduk, bize de önyargılıydılar. Bu yüzden düzenledik. İftar yemeğine kim geldiyse örgüt üyesi ilan etmişler'' dedi.'İçeri girdik, sözde biz Seda Sayan'ın kocasına çarpmışız'Savunmasına devam eden sanık Baraj, ‘'Ortaköy'deki eğlence mekanına doğum günü kutlamaya gitmiştik. İçeri girdik, sözde biz Seda Sayan'ın kocasına çarpmışız. Bizi tanımadıkları için, oranın müşterileri seçkinmiş diye bizi kapı dışarı çıkardılar. Bize ‘siz olay çıkarırsınız, gergin duruyorsunuz' dediler. Ben de kendimi tutamadım bir tane kafa attım'' ifadelerini kullandı.'Kendilerine ‘bakın burası benim mülküm, beni mağdur ediyorsunuz' dedim'Kendisine ait arazide 3 tane şahıs gördüğünü belirten müşteki Hayrettin Korkmaz, ‘'Gördüğüm şahıslara burada ne yaptıklarını sordum. Telefonumu da video moduna aldım. Onlara arazinin benim olduğunu söyledim, kimliğimi de gösterdim. Kimliğimi aldılar ve kırıp geri verdiler, sonra da üzerime çullanıp gasp ettiler. Karşı kafede bulunan 2 kişi daha olay yerine geldi, aynı gruptaydılar. Kendilerine ‘bakın burası benim mülküm, beni mağdur ediyorsunuz' dedim. Telefonumu duvardan duvara vurup attılar. Telefonumu almak için çok mücadele ettim ancak kendilerinden tokat yemedim. Benim mağduriyetimi giderdiler, davamı geri çektim. Şikayetçi değilim çünkü hepsi genç, hatalar yapıyorlar ve yapmaya da devam ediyorlar'' şeklinde konuştu.'Yaralama olayı hepimizin hayatını buralara kadar getiren olayların başlangıcı oldu'Müştekilerden Enes Kaya ise beyanında, ‘'İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ‘NO 88' adlı alanla çok fazla ilgilenememiştim. Kiralanan yerlerle ilgili Recep isimli şahısla denk geldim. Benimle konuşma talebini reddettim, beni yaraladı ve ceza aldı. Kendisi orada bir pilav tezgahı açmak istiyordu, biz bir dernek olduğumuz için ben de bunun mümkün olmadığını söylemiştim. Yaralama olayı hepimizin hayatını buralara kadar getiren olayların başlangıcı oldu. Her şeyin üst üste gelmesiyle örgütsel bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu düşündüm. Daha sonra ise üst üste gelen olayların örgütsel değil münferit olduklarını fark ettim. Gelinen noktada benim şahıslardan herhangi bir şikayetin bulunmamaktadır'' dedi.Mahkeme başkanının, Kaya'ya yönelik ‘seni tehdit eden, korkutan var mı' diye sorması üzerine Kaya, ‘'Hepsinin gözüne bakıyorum, korkmayacağımı hepsi biliyor'' dedi.Tutuklu sanıklara tahliyeAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Mesut Baraj'ın da bulunduğu 16 tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.23 sanığa Balat mahallesi sınırlarına geçmeme tedbiriSanıklar Mesut Baraj, Ozan Turan ve Ararat Özer'e ‘konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulayan heyet, 23 sanık hakkında ise ‘Balat mahallesi sınırlarına geçmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak duruşmayı erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Enes Kaya'nın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldığı, örgütün kurucusu ve lideri olduğu öne sürülen şüpheli Mesut Baraj'ın emir ve talimatları istikametinde hareket eden şüphelilerle birlikte, örgüt faaliyeti neticesinde yağma, hakkı olmayan yere tecavüz gibi suçları işleyerek haksız kazanç sağladıkları aktarıldı.Hazırlanan iddianamede, şüpheli Baraj'ın emir ve talimatı istikametinde hareket eden örgüt üyesi şüphelilerle birlikte yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, özellikle Balat Mahallesinde sahipleri tarafından kullanılmayan bina ve arsaları işgal edip kullandıkları, gayrimenkullerini boşaltmalarını istemeyen hak sahiplerini ise cebir ve tehdit kullanarak sindirmeye çalıştıkları, örgüt mensubu olmaları ve örgütün korkutucu gücünden istifade etmiş olmaları nedeniyle çevrede korku meydana getirdikleri da kaydedildi.üpheli Mesut Baraj'ın, sinemasal kurucusu müşteki Enes Kaya'nın kiralamış olduğu yerlerin kendi arkadaşlarına ait olduğunu söylediğinin aktarıldığı iddianamede, bu adreslerde kendilerinin faaliyet göstereceklerini belirttiği, bir derdi olan varsa karşılarında kendilerini bulacağını, çok güçlü olduklarını, onlara karşı olursa veya onların yanında olmazsa bunun bedelini ödeyeceğini söyleyerek tehdit ettiği de anlatıldı. İddianamede ayrıca, şüpheli Recep Çetin'in müşteki Enes Kaya'ya yönelik silahlı saldırı nedeniyle ayrıca soruşturma yürütüldüğü, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın yapıldığı ve sanık hakkında hapis cezası verildiği de kaydedildi.Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanındaki çatışmaya yer verildiÖrgüt tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen 14 ayrı eyleme yer verilen iddianamede, şüpheli Baraj'ın 8 Eylül 2022'de yanında bulunan İnci Cennet Eroğlu ve Recep Çetin ile eğlenmek için gittikleri Ortaköy'deki bir eğlence mekanında yaşamış oldukları tartışma sonrası mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildikleri ve olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Daha sonra örgüt lideri şüpheli Baraj'ın darp edildiği mekanın önüne 2 motosikletle geldiğinin aktarıldığı iddianamede, örgüt üyesi şüpheliler Selman Çetin, Süleyman Can, Ferdi Kurt, Şeyhmus Yavuz'un intikam almak amacıyla silahla saldırı düzenlemek istedikleri, mekanın çalışanlarının da silahla karşılık vermesi üzerine karşılıklı çatışmanın yaşandığı, şüpheliler Selman Çetin, Ferdi Kurt ve Şeyhmus Yavuz ile bir arkadaşıyla eğlenmek amacıyla mekana giden müşteki Mesut Güneş'in de boynundan yaralandığı kaydedildi.195 yıla kadar hapis cezası talebiHazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut Baraj'ın da arasında bulunduğu 30 şüphelinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma', ‘nitelikli yağma', ‘ihaleye fesat karıştırmak', ‘nitelikli tehdit', ‘mala zarar verme', ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme', ‘parada sahtecilik', ‘ruhsatsız silah bulundurma', ‘kasten yaralama', ,'hırsızlık', ‘2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet', ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3 yıl 7 ay ile 195 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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balat, mahkeme, istanbul, gasp, yaralama
balat, mahkeme, istanbul, gasp, yaralama

Fatih'teki suç örgütü davası: Mahkemeden 23 sanığa Balat'a girme yasağı

09:50 07.09.2023
© İHA / SEMA DEMİR-AW024233Fatih'teki suç örgütü davası: Mahkemeden 23 sanığa Balat'a girme yasağı
Fatih'teki suç örgütü davası: Mahkemeden 23 sanığa Balat'a girme yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© İHA / SEMA DEMİR-AW024233
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Fatih'in tarihi ve turistik semtlerinden Balat'taki bazı eski ve terk edilmiş binaları zorla ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 30 sanıktan 23'ü hakkında Balat sınırlarına geçmemek üzere adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul'da özellikle Balat'ta sahipleri tarafından kullanılmayan bina ile arsaları işgal edip kullandıkları, hak sahiplerini ise silah yoluyla tehdit ederek sindirmeye çalıştıkları iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı. Örgütün lideri olduğu öne sürülen sanık savunmasında, ‘'Oturduğumuz semtte Ramazan ayında bir iftar yemeği verdik. Mahalleliyi tanımıyorduk, bize de önyargılıydılar. İftar yemeğine kim geldiyse örgüt üyesi ilan etmişler'' dedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmederken, 23 sanık hakkında ise ‘Balat mahallesi sınırlarına geçmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.
İstanbul'da özellikle Balat'ta sahipleri tarafından kullanılmayan bina ve arsaları işgal edip kullandıkları, hak sahiplerini ise silah ve tehdit kullanarak sindirmeye çalıştıkları iddia edilen 30 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 38.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 15 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 6 müşteki ile bazı tutuksuz sanıklar da katılırken, 1 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

'Kimseyle emir-talimat ilişkimiz yoktur'

Duruşmada savunma yapan sanık Mesut Baraj, Balat'ta hiç kimseyle bir sorununun olmadığını ve hiçbir iddiayı kabul etmediğini söyleyerek, ‘'Sanıklardan yakın olanlarımla zaten beraber iş yaparız. Sanıkların bir kısmı çalışanımızdır, bir kısmı komşumuzdur, bir kısmını hiç tanımam ve kimseyle emir-talimat ilişkimiz yoktur. Oturduğumuz semtte Ramazan ayında bir iftar yemeği verdik. Mahalleliyi tanımıyorduk, bize de önyargılıydılar. Bu yüzden düzenledik. İftar yemeğine kim geldiyse örgüt üyesi ilan etmişler'' dedi.

'İçeri girdik, sözde biz Seda Sayan'ın kocasına çarpmışız'

Savunmasına devam eden sanık Baraj, ‘'Ortaköy'deki eğlence mekanına doğum günü kutlamaya gitmiştik. İçeri girdik, sözde biz Seda Sayan'ın kocasına çarpmışız. Bizi tanımadıkları için, oranın müşterileri seçkinmiş diye bizi kapı dışarı çıkardılar. Bize ‘siz olay çıkarırsınız, gergin duruyorsunuz' dediler. Ben de kendimi tutamadım bir tane kafa attım'' ifadelerini kullandı.

'Kendilerine ‘bakın burası benim mülküm, beni mağdur ediyorsunuz' dedim'

Kendisine ait arazide 3 tane şahıs gördüğünü belirten müşteki Hayrettin Korkmaz, ‘'Gördüğüm şahıslara burada ne yaptıklarını sordum. Telefonumu da video moduna aldım. Onlara arazinin benim olduğunu söyledim, kimliğimi de gösterdim. Kimliğimi aldılar ve kırıp geri verdiler, sonra da üzerime çullanıp gasp ettiler. Karşı kafede bulunan 2 kişi daha olay yerine geldi, aynı gruptaydılar. Kendilerine ‘bakın burası benim mülküm, beni mağdur ediyorsunuz' dedim. Telefonumu duvardan duvara vurup attılar. Telefonumu almak için çok mücadele ettim ancak kendilerinden tokat yemedim. Benim mağduriyetimi giderdiler, davamı geri çektim. Şikayetçi değilim çünkü hepsi genç, hatalar yapıyorlar ve yapmaya da devam ediyorlar'' şeklinde konuştu.

'Yaralama olayı hepimizin hayatını buralara kadar getiren olayların başlangıcı oldu'

Müştekilerden Enes Kaya ise beyanında, ‘'İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ‘NO 88' adlı alanla çok fazla ilgilenememiştim. Kiralanan yerlerle ilgili Recep isimli şahısla denk geldim. Benimle konuşma talebini reddettim, beni yaraladı ve ceza aldı. Kendisi orada bir pilav tezgahı açmak istiyordu, biz bir dernek olduğumuz için ben de bunun mümkün olmadığını söylemiştim. Yaralama olayı hepimizin hayatını buralara kadar getiren olayların başlangıcı oldu. Her şeyin üst üste gelmesiyle örgütsel bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu düşündüm. Daha sonra ise üst üste gelen olayların örgütsel değil münferit olduklarını fark ettim. Gelinen noktada benim şahıslardan herhangi bir şikayetin bulunmamaktadır'' dedi.
Mahkeme başkanının, Kaya'ya yönelik ‘seni tehdit eden, korkutan var mı' diye sorması üzerine Kaya, ‘'Hepsinin gözüne bakıyorum, korkmayacağımı hepsi biliyor'' dedi.

Tutuklu sanıklara tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Mesut Baraj'ın da bulunduğu 16 tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

23 sanığa Balat mahallesi sınırlarına geçmeme tedbiri

Sanıklar Mesut Baraj, Ozan Turan ve Ararat Özer'e ‘konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulayan heyet, 23 sanık hakkında ise ‘Balat mahallesi sınırlarına geçmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Enes Kaya'nın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldığı, örgütün kurucusu ve lideri olduğu öne sürülen şüpheli Mesut Baraj'ın emir ve talimatları istikametinde hareket eden şüphelilerle birlikte, örgüt faaliyeti neticesinde yağma, hakkı olmayan yere tecavüz gibi suçları işleyerek haksız kazanç sağladıkları aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Baraj'ın emir ve talimatı istikametinde hareket eden örgüt üyesi şüphelilerle birlikte yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, özellikle Balat Mahallesinde sahipleri tarafından kullanılmayan bina ve arsaları işgal edip kullandıkları, gayrimenkullerini boşaltmalarını istemeyen hak sahiplerini ise cebir ve tehdit kullanarak sindirmeye çalıştıkları, örgüt mensubu olmaları ve örgütün korkutucu gücünden istifade etmiş olmaları nedeniyle çevrede korku meydana getirdikleri da kaydedildi.
üpheli Mesut Baraj'ın, sinemasal kurucusu müşteki Enes Kaya'nın kiralamış olduğu yerlerin kendi arkadaşlarına ait olduğunu söylediğinin aktarıldığı iddianamede, bu adreslerde kendilerinin faaliyet göstereceklerini belirttiği, bir derdi olan varsa karşılarında kendilerini bulacağını, çok güçlü olduklarını, onlara karşı olursa veya onların yanında olmazsa bunun bedelini ödeyeceğini söyleyerek tehdit ettiği de anlatıldı. İddianamede ayrıca, şüpheli Recep Çetin'in müşteki Enes Kaya'ya yönelik silahlı saldırı nedeniyle ayrıca soruşturma yürütüldüğü, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın yapıldığı ve sanık hakkında hapis cezası verildiği de kaydedildi.

Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanındaki çatışmaya yer verildi

Örgüt tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen 14 ayrı eyleme yer verilen iddianamede, şüpheli Baraj'ın 8 Eylül 2022'de yanında bulunan İnci Cennet Eroğlu ve Recep Çetin ile eğlenmek için gittikleri Ortaköy'deki bir eğlence mekanında yaşamış oldukları tartışma sonrası mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildikleri ve olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Daha sonra örgüt lideri şüpheli Baraj'ın darp edildiği mekanın önüne 2 motosikletle geldiğinin aktarıldığı iddianamede, örgüt üyesi şüpheliler Selman Çetin, Süleyman Can, Ferdi Kurt, Şeyhmus Yavuz'un intikam almak amacıyla silahla saldırı düzenlemek istedikleri, mekanın çalışanlarının da silahla karşılık vermesi üzerine karşılıklı çatışmanın yaşandığı, şüpheliler Selman Çetin, Ferdi Kurt ve Şeyhmus Yavuz ile bir arkadaşıyla eğlenmek amacıyla mekana giden müşteki Mesut Güneş'in de boynundan yaralandığı kaydedildi.

195 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut Baraj'ın da arasında bulunduğu 30 şüphelinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma', ‘nitelikli yağma', ‘ihaleye fesat karıştırmak', ‘nitelikli tehdit', ‘mala zarar verme', ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme', ‘parada sahtecilik', ‘ruhsatsız silah bulundurma', ‘kasten yaralama', ,'hırsızlık', ‘2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet', ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3 yıl 7 ay ile 195 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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