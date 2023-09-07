Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan AK Partili Külünk hakkında suç duyurusu

1. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde, sorumluluğuna verilen bir kısım iş ve işlemleri, kamu menfaatini ön planda tutarak, usulüne ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırmadığı, Başkanlığın bütün birimlerini yönetmeye çalıştığı, en önemlisi de Özel Kalem Müdürü Hasan GÜÇLÜ üzerinden Başkan olarak şahsınızı yönlendirmeye kalkıştığı, gerek bütçe imkanlarıyla ve gerekse hac ve umre hesabından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında, istihbarat birimlerince PKK’ya destek verdiği tespiti yapılan şirketlere fahiş ödemeler yaparak haksız kazanç sağlamalarına imkan verdiği, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan kişinin, yürüttüğü hizmet ve faaliyetler gereğince, birçok mal ve hizmet alımı gerçekleştiren Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nı (MÜSDAV’ı) Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla, fiilen yönetmesine hangi gerekçelerle imkan verdiniz? Açıklayınız. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde, sorumluluğuna verilen bir kısım iş ve işlemleri, kamu menfaatini ön planda tutarak, usulüne ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırmadığı, Başkanlığın bütün birimlerini yönetmeye çalıştığı, en önemlisi de Özel Kalem Müdürü Hasan GÜÇLÜ üzerinden Başkan olarak şahsınızı yönlendirmeye kalkıştığı, gerek bütçe imkanlarıyla ve gerekse hac ve umre hesabından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında, istihbarat birimlerince PKK’ya destek verdiği tespiti yapılan şirketlere fahiş ödemeler yaparak haksız kazanç sağlamalarına imkan verdiği, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan kişinin, yürüttüğü hizmet ve faaliyetler gereğince, birçok mal ve hizmet alımı gerçekleştiren Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nı (MÜSDAV’ı) Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla, fiilen yönetmesine hangi gerekçelerle imkan verdiniz? Açıklayınız.

2. Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ve yolsuzluklar yaptığı iddia edilen bir kişinin, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak istifa etmesinden sonra, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetine seçilmesini ve İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız? Açıklayınız. Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ve yolsuzluklar yaptığı iddia edilen bir kişinin, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak istifa etmesinden sonra, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetine seçilmesini ve İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız? Açıklayınız.