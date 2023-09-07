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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan AK Partili Külünk hakkında suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan AK Partili Külünk hakkında suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan' iddialarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T23:21+0300
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diyanet işleri başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı
ak parti
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Diyanet İşleri Başkanlığı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Külünk ne demişti?AK Partili Külünk, 5 Eylül'de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a 3 soru yöneltmişti.Külünk paylaşımında şunları sormuştu:
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diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı, ak parti, metin külünk
diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı, ak parti, metin külünk

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan AK Partili Külünk hakkında suç duyurusu

23:21 07.09.2023
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan' iddialarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.

Külünk ne demişti?

AK Partili Külünk, 5 Eylül'de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a 3 soru yöneltmişti.
Külünk paylaşımında şunları sormuştu:
1.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde, sorumluluğuna verilen bir kısım iş ve işlemleri, kamu menfaatini ön planda tutarak, usulüne ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırmadığı, Başkanlığın bütün birimlerini yönetmeye çalıştığı, en önemlisi de Özel Kalem Müdürü Hasan GÜÇLÜ üzerinden Başkan olarak şahsınızı yönlendirmeye kalkıştığı, gerek bütçe imkanlarıyla ve gerekse hac ve umre hesabından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında, istihbarat birimlerince PKK’ya destek verdiği tespiti yapılan şirketlere fahiş ödemeler yaparak haksız kazanç sağlamalarına imkan verdiği, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan kişinin, yürüttüğü hizmet ve faaliyetler gereğince, birçok mal ve hizmet alımı gerçekleştiren Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nı (MÜSDAV’ı) Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla, fiilen yönetmesine hangi gerekçelerle imkan verdiniz? Açıklayınız.
2.
Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ve yolsuzluklar yaptığı iddia edilen bir kişinin, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak istifa etmesinden sonra, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetine seçilmesini ve İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız? Açıklayınız.
3.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde Başkan Vekili olarak görevlendirildiği zamanlarda FETÖ ile ilgili yazı ve onayları imzalamaktan imtina eden, hakkında FETÖ iddiası bulunan bir kısım personele kol-kanat gererek, bu personelin hamisi gibi davranan, en önemlisi de Başkanlıkta FETÖ ve yolsuzluklarla mücadele eden üst düzey personelin tasfiyesinde büyük çaba sarf eden birisinin hala DİB Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli heyeti olarak çalışmasını sağlamanızın gerekçeleri nelerdir?
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