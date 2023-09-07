https://sputniknews.com.tr/20230907/cumhurbaskani-erdogan-g20-liderler-zirvesine-katilmak-uzere-hindistana-gidecek-1075285135.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T21:54+0300
2023-09-07T21:54+0300
2023-09-07T21:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
yeni delhi
hindistan
g-20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Hindistan'a gidecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre G20 Liderleri, zirvede 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.
türkiye
yeni delhi
hindistan
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recep tayyip erdoğan, yeni delhi, hindistan, g-20
recep tayyip erdoğan, yeni delhi, hindistan, g-20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Hindistan'a gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre G20 Liderleri, zirvede 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.