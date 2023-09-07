https://sputniknews.com.tr/20230907/cumhurbaskani-erdogan-g20-liderler-zirvesine-katilmak-uzere-hindistana-gidecek-1075285135.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T21:54+0300

2023-09-07T21:54+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

yeni delhi

hindistan

g-20

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Hindistan'a gidecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre G20 Liderleri, zirvede 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.

türkiye

yeni delhi

hindistan

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recep tayyip erdoğan, yeni delhi, hindistan, g-20