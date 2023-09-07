https://sputniknews.com.tr/20230907/cevdet-yilmazdan-emekli-maaslari-ile-ilgili-aciklama-1075271749.html

Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama

Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T14:52+0300

2023-09-07T14:52+0300

2023-09-07T16:28+0300

politika

cevdet yılmaz

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.'Yıl sonun kadar sonuçlandırmayı planlıyoruz'Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.'2024 yılı başta olmak üzere değişimleri hep birlikte göreceğiz'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genel reaksiyonun zaman içinde şekilleneceğini ifade eden Yılmaz, “Şunu söyleyebilirim, gerçekçi bir plan olduğuna dair epeyce bir değerlendirme gördüm. Tabii ki her plana, her programa olduğu gibi bu programa da eleştiriler, çeşitli sorular yönlendiriliyor. Bu da doğal. Hiçbir plan, sorudan, tartışmadan uzak değil. Ama olabildiğince gerçekçi ve doğru bir çerçeveye oturduğunu değerlendiren epeyce yorumcuyla karşılaştığımı ifade edebilirim. Burada önemli olan, bu programın uygulanması. Asıl etkisi bu programın tabii uygulamalarla daha bir pekişecek, şekillenecek olması. Bir rakamsal makro düzeyde olsun, bütçe düzeyinde de olsun öngörülebilirliği sağlanmış durumda. Yapısal boyutu başta olmak üzere bundan sonraki süreçte en önemli unsur bu planın uygulanması. O noktada da şunu ifade etmek isterim. Dünyanın en iyi programını da hazırlasanız, arkasında bir siyasi irade yoksa hiçbir anlam ifade etmez, kağıt üzerinde kalır” ifadelerini kullandı."Dün sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve ‘Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz’ demesi bu planın en büyük gücü" diyen Yılmaz, “Siyasi iradeyle o planda yazan politikalar, reformlar, birer birer hayata geçirilecek. Elbette hepsi bir anda olmayacak. Malum üç yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ancak ağırlıklı olarak önümüzdeki 2024 yılı başta olmak üzere değişimleri hep birlikte göreceğiz” dedi.Yılmaz, Meclis açıldığında belli konularda hazırlıkların tamamlanıp adımların atıldığını hep birlikte göreceklerini ve bu yönde hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Büyüme ve enflasyon ilişkisine ilişkin soru üzerine Yılmaz, “Bu dünyanın da sorunu aslında. Bugünkü dünyaya baktığımız zaman ‘enflasyonla mücadele edelim ama resesyona da düşmeyelim’ meselesi bütün dünyanın tartıştığı bir mesele. Biz de elbette aynı tartışmayı yapıyoruz. Büyümenin belli oranda aşağıya çekildiğini söylememiz lazım. Son 20 yılda ortalamamız, Türkiye'nin ortalaması 5,5, önümüzdeki üç yılda ise 4,5 ortalama öngörüyoruz. Dolayısıyla 1 puan, 20 yıllık büyümemizin altında bir büyüme hızı var bu planda. Diğer taraftan bundan daha önemli olanı büyümenin kompozisyonu değişiyor. Şimdi siz büyümeyi, tüketim odaklı, iç talep odaklı bir büyüme olarak da gerçekleştirebilirsiniz, yatırım, üretim, ihracat odaklı bir şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Bizim planımıza baktığımız zaman, büyümemizde yatırımların katkısının, dış talebin katkısının, ihracatın katkısının daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla büyüme geçmişe göre bir miktar daha aşağıda. Bundan daha önemli olan büyümenin kompozisyonu değişmiş durumda. Dolayısıyla daha farklı kaynaklardan gelen bir büyümeden bahsediyoruz. Bu anlamda da enflasyon hedefimizle tutarlı diye ifade edebilirim. Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil, tam aksine enflasyona katkı verici bir çerçeve içinde şekillendirilmiş durumda” ifadelerini kullandı.'Elbette sapmalar gösterebilir'Geçmiş Orta Vadeleri Programlarda yaşanan sapmalara ilişkin soru üzerine Yılmaz, “Değerli arkadaşlar bütün planlar, programlar belli oranda, belli marjlar dahilinde elbette sapmalar gösterebilirler. Bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin hayat bütün planlardan daha dinamik. Bugün hiç tahmin etmediğiniz bir gelişme olur, bütün dünyayı etkiler, bizi de etkileyebilir. Şu anda bizim yaptığımız program mevcut şartlarda ve mevcut veriler ışığında, elimizdeki veriler neyse o veriler ışığında en gerçekçi şekilde yaptığımız tahminler. Bütün dünya da böyle yapıyor. Buna dönük olarak bu planda şu anda görmediğimiz, dünyada çevremizde bir olumlu veya olumsuz bir gelişme olursa bu elbette gerçekleşmeleri etkileyecektir, bunda hiçbir şüphe yok. Ama biz mevcut verilerle olabilecek en gerçekçi tahminleri yaptığımıza inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.Orta Vade Program'da açıklanan kurlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:Eylemlerin tek tek takip edileceğini ifade eden Yılmaz, “Buradaki eylemlerimizi biz mutlaka tek tek takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığımız üçer aylık periyotlar halinde bütün bakanlıklarımızdan buradaki eylemlerle ilgili neler yaptıklarını, ne kadar ilerleme kaydettiklerini soracak ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza da ileteceğiz. Bir izleme mekanizması da bu anlamda çalışacak” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230907/maas-zamminda-yeni-donem-bakan-mehmet-simsek-acikladi-1075273372.html

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cevdet yılmaz, emekli ikramiyesi, emekli maaşı