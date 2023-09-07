https://sputniknews.com.tr/20230907/bursa-istanbul-deniz-otobusu-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi-1075282204.html

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T18:54+0300

2023-09-07T18:54+0300

2023-09-07T18:54+0300

türkiye

budo

bursa deniz otobüsleri (budo)

bursa

istanbul

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.BUDO'nun saat 16.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 17.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul