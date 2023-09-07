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https://sputniknews.com.tr/20230907/bm-ve-egmnin-raporundan-ortak-sonuc-turkiyede-ve-dunyada-uyusturucu-kullaniminda-artis-var-1075276293.html
BM ve EGM’nin raporundan ortak sonuç: Türkiye’de ve dünyada uyuşturucu kullanımında artış var
BM ve EGM’nin raporundan ortak sonuç: Türkiye’de ve dünyada uyuşturucu kullanımında artış var
Birleşmiş Milletler (BM) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2019 ve 2022 yılları arasını içeren uyuşturucu... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T17:17+0300
2023-09-07T17:27+0300
türkiye
uyuşturucu
eroin
metamfetamin
sağlık bakanlığı
uyuşturucuyla mücadele
esrar
emniyet genel müdürlüğü (egm)
birleşmiş milletler (bm)
alo191
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EGM’nin Türkiye’de metamfetamin kullanımına dair açıkladığı veriler, gözle görülür bir artışı ortaya koyuyor.Raporda, Türkiye’de 2016 yılında yüzde 3.5 olan yatarak metamfetamin tedavisine başvuru oranının 2021 yılında yüzde 15.5’e çıktığı açıklandı.Türkiye’de aşırı doz ölümlerin en yüksek yaşandığı 2017 yılında meydana gelen ölümlerde metamfetamin görülme oranı yüzde 7.8 iken, 2021 yılında bu oran yüzde 46.3 olmuştur. Tek başına metamfetamin kaynaklı ölümler 2017 yılında binde 3 iken, 2021 yılında yüzde 38.3’e çıktığı bildirildi. Türkiye’de metamfetamin ilk kez ne zaman görüldü?Türkiye’de ilk metamfetamin yakalaması 2009 yılında İstanbul’da görülmüştür.2015 yılında Türkiye’nin 54 ilinin sokaklarında yakalanan metamfetamin, 2020 ve 2021 yıllarında 81 ile kadar yayılmıştır.Metamfetamin yakalama miktarında en dikkat çekici artış 2020 yılında yaşanmış ve bir önceki yıla göre dört kat artış göstererek 4 bin168 kilograma ulaşmıştır.En çok yakalanan uyuşturucu madde: EroinBM verilerine göre 2019 yılında 20 bin 165 kilogram yakalamayla Türkiye, küresel düzeyde en fazla miktarda eroin ele geçiren ülke olmuştur.Rakamlar, Türkiye’de 2019 yılında ele geçirdiği eroin miktarının tüm AB ülkelerinin yakaladığı eroin miktarının iki buçuk katı olduğunu ortaya koyuyor.2019 yılını kapsayan verilere göre, Türkiye, AB ülkelerinin ele geçirdiği eroin miktarının iki buçuk katını yakalamalarda ele geçirmiştir. Bu rakam, AB için 7.9 ton iken Türkiye’de 20.2 ton miktarı ifade ediyor.Ayrıca bu miktar, son 10 yılda ele geçirilen en yüksek miktar olarak belirtildi. Küresel düzeyde en fazla eroin üretiminin tahmini yüzde 97 oran ile Afganistan, Myanmar ve Meksika olduğu bildirildi.Dünyada uyuşturucu kullanan kişi sayısıBM’nin küresel uyuşturucu raporuna göre, 2021’de 296 milyon kişinin uyuşturucu madde kullandığı bildirilirken, bu sayının 2020’de 284 milyon olduğu, dünyada bir yılda uyuşturucu kullanma oranının ise yüzde 18 artış gösterdiği açıklandı.Dünyada en çok kullanılan uyuşturucu madde: EsrarDünya genelinde, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu açıklanan raporda, 2021’de 219 milyon kişinin esrar kullandığı bunun da dünya nüfusunun yüzde 4’üne karşılık geldiği bildirildi.Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hastalanan ve tedavi hizmeti bekleyen kişilerde dikkat çekici artışın gözlemlendiği raporda, uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak sağlık problemleri yaşayanların son 10 yılda yüzde 45 arttığı ve bu sayının 39.5 milyon kişiye yükseldiği kaydedildi.T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelede rolüEk olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı, ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ‘yla madde bağımlılarına ve uyuşturucuyu bırakmak isteyenlere yönelik hizmet sunuyor.İlk kez 2015 yılında başlayan ALO 191 hattı uygulaması 50 bin 24 çağrı aldı. Bu rakam 2021 yılına kadar 350 bine yükseldi.Bir başka veriye göre destek hattını arayanların yüzde ellisinden fazlasının tedavi talebinde bulunduğu paylaşıldı.Yine, T.C Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında sosyal hizmet merkezlerinde çalışan personellerine özel eğitim vererek madde bağımlılarına karşı bilinçli bir yaklaşım sağlanmasını uyguluyor.
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uyuşturucu kullanımı belirtileri, metamfetamin zehirlenmesi, esrar bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, narkotik suçlarla mücadele
uyuşturucu kullanımı belirtileri, metamfetamin zehirlenmesi, esrar bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, narkotik suçlarla mücadele

BM ve EGM’nin raporundan ortak sonuç: Türkiye’de ve dünyada uyuşturucu kullanımında artış var

17:17 07.09.2023 (güncellendi: 17:27 07.09.2023)
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uyuşturucuya hayır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
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Kerimcan Malaz
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Özel
Birleşmiş Milletler (BM) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2019 ve 2022 yılları arasını içeren uyuşturucu raporundan çıkan ortak verilere göre Türkiye’de ve dünyada uyuşturucu kullanımında yükseliş gözlemleniyor.
EGM’nin Türkiye’de metamfetamin kullanımına dair açıkladığı veriler, gözle görülür bir artışı ortaya koyuyor.

Raporda, Türkiye’de 2016 yılında yüzde 3.5 olan yatarak metamfetamin tedavisine başvuru oranının 2021 yılında yüzde 15.5’e çıktığı açıklandı.
Türkiye’de aşırı doz ölümlerin en yüksek yaşandığı 2017 yılında meydana gelen ölümlerde metamfetamin görülme oranı yüzde 7.8 iken, 2021 yılında bu oran yüzde 46.3 olmuştur. Tek başına metamfetamin kaynaklı ölümler 2017 yılında binde 3 iken, 2021 yılında yüzde 38.3’e çıktığı bildirildi.
© Sputnik / Kerimcan Malazmadde bağlantılı ölümler
madde bağlantılı ölümler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
madde bağlantılı ölümler
© Sputnik / Kerimcan Malaz

Türkiye’de metamfetamin ilk kez ne zaman görüldü?

Türkiye’de ilk metamfetamin yakalaması 2009 yılında İstanbul’da görülmüştür.
2015 yılında Türkiye’nin 54 ilinin sokaklarında yakalanan metamfetamin, 2020 ve 2021 yıllarında 81 ile kadar yayılmıştır.
Metamfetamin yakalama miktarında en dikkat çekici artış 2020 yılında yaşanmış ve bir önceki yıla göre dört kat artış göstererek 4 bin168 kilograma ulaşmıştır.
© Sputnik / Kerimcan Malazmetamfetamin yakalama miktarları
metamfetamin yakalama miktarları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
metamfetamin yakalama miktarları
© Sputnik / Kerimcan Malaz

En çok yakalanan uyuşturucu madde: Eroin

BM verilerine göre 2019 yılında 20 bin 165 kilogram yakalamayla Türkiye, küresel düzeyde en fazla miktarda eroin ele geçiren ülke olmuştur.
Rakamlar, Türkiye’de 2019 yılında ele geçirdiği eroin miktarının tüm AB ülkelerinin yakaladığı eroin miktarının iki buçuk katı olduğunu ortaya koyuyor.
2019 yılını kapsayan verilere göre, Türkiye, AB ülkelerinin ele geçirdiği eroin miktarının iki buçuk katını yakalamalarda ele geçirmiştir. Bu rakam, AB için 7.9 ton iken Türkiye’de 20.2 ton miktarı ifade ediyor.
Ayrıca bu miktar, son 10 yılda ele geçirilen en yüksek miktar olarak belirtildi.

Küresel düzeyde en fazla eroin üretiminin tahmini yüzde 97 oran ile Afganistan, Myanmar ve Meksika olduğu bildirildi.
© Sputnik / Kerimcan Malazeroin yakalama miktarları
eroin yakalama miktarları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
eroin yakalama miktarları
© Sputnik / Kerimcan Malaz

Dünyada uyuşturucu kullanan kişi sayısı

BM’nin küresel uyuşturucu raporuna göre, 2021’de 296 milyon kişinin uyuşturucu madde kullandığı bildirilirken, bu sayının 2020’de 284 milyon olduğu, dünyada bir yılda uyuşturucu kullanma oranının ise yüzde 18 artış gösterdiği açıklandı.

Dünyada en çok kullanılan uyuşturucu madde: Esrar

Dünya genelinde, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu açıklanan raporda, 2021’de 219 milyon kişinin esrar kullandığı bunun da dünya nüfusunun yüzde 4’üne karşılık geldiği bildirildi.
Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hastalanan ve tedavi hizmeti bekleyen kişilerde dikkat çekici artışın gözlemlendiği raporda, uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak sağlık problemleri yaşayanların son 10 yılda yüzde 45 arttığı ve bu sayının 39.5 milyon kişiye yükseldiği kaydedildi.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelede rolü

Ek olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı, ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ‘yla madde bağımlılarına ve uyuşturucuyu bırakmak isteyenlere yönelik hizmet sunuyor.
İlk kez 2015 yılında başlayan ALO 191 hattı uygulaması 50 bin 24 çağrı aldı. Bu rakam 2021 yılına kadar 350 bine yükseldi.
Bir başka veriye göre destek hattını arayanların yüzde ellisinden fazlasının tedavi talebinde bulunduğu paylaşıldı.
Yine, T.C Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında sosyal hizmet merkezlerinde çalışan personellerine özel eğitim vererek madde bağımlılarına karşı bilinçli bir yaklaşım sağlanmasını uyguluyor.
© Sputnik / Kerimcan MalazT.C Sağlık Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele
T.C Sağlık Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
T.C Sağlık Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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