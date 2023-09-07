https://sputniknews.com.tr/20230907/bm-isminin-bharat-olarak-degistirilmesi-icin-hindistandan-talep-gelirse-degerlendirecek-1075281453.html

BM, isminin 'Bharat' olarak değiştirilmesi için Hindistan'dan talep gelirse değerlendirecek

BM, isminin 'Bharat' olarak değiştirilmesi için Hindistan'dan talep gelirse değerlendirecek

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Hindistan'ın G20 Zirvesi yemek davetiyesinde ülke ismi olarak 'India' yerine 'Bharat'ı kullanması üzerine... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T18:43+0300

2023-09-07T18:43+0300

2023-09-07T18:43+0300

dünya

hindistan

bm

birleşmiş milletler (bm)

asya & pasifik

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BM'den yapılan açıklamaya göre, Sözcü Yardımcısı Haq, basın toplantısında, Ankara'nın talebi üzerine yabancı dillerde 'Turkey' ifadesi yerine 'Türkiye' kullanılması örneği üzerinden 'India' isminin 'Bharat' olarak değiştirilmesi durumunda BM'nin nasıl bir süreç izleyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.Haq, Türkiye'nin ismiyle ilgili meselede Türk hükümetinin resmi talebine istinaden hareket edildiğini belirterek, "Bu tür talepler geldiğinde bunları değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.G20 yemek davetiyesindeki 'Bharat' ifadesi tartışmalara yol açmıştıHindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun 'The President of India (Hindistan Cumhurbaşkanı) yerine 'The President of Bharat' (Bharat Cumhurbaşkanı) olarak yazılması muhalefetin tepkisine yol açmıştı.Endonezya'nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye gönderdiği davetiyede de 'The Prime Minister of India' (Hindistan Başbakanı) yerine 'The Prime Minister of Bharat' (Bharat Başbakanı) ifadesini kullandığı görülmüştü.Ülkenin ismi anayasada 'India' ve 'Bharat' olarak geçiyor. Ülkeden bahsederken kullanılan bir diğer ifade ise Urduca'da 'Hinduların ülkesi' anlamına gelen 'Hindustan'. Hindistan için dünya genelinde en yaygın kullanılan isim 'India'.İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), 'India"nın, sömürge geçmişinden kalma bir isim olduğunu savunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230905/g20-yemek-davetiyesinde-hindistan-yerine-bharat-kullanimi-ingilizler-tarafindan-bize-bir-hakaret-1075212685.html

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