https://sputniknews.com.tr/20230907/belcikada-zorunlu-cinsel-egitim-yasalasti-1075284479.html
Belçika’da zorunlu cinsel eğitim yasalaştı
Belçika’da zorunlu cinsel eğitim yasalaştı
Belçika’da tartışmalara konu olan ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitim yasalaştı. Üç milletvekilinin çekimser oy kullandığı tasarı öğle... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T20:52+0300
2023-09-07T20:52+0300
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dünya
belçika
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cinsel
avrupa
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Belçika’da ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitim, Fransızca konuşan toplumun hükümeti olarak bilinen Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu'nda yapılan oylamayla yasalaştı.Karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edilirken yalnızca üç milletvekili çekimser oy kullandı.Tasarı, öğle saatlerinde parlamento önünde çoğunluğu Müslüman yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti.Belçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar ise ortak bir açıklama yaparak, hükümetin bu kararının aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine aykırı olduğunu belirtmişti. Açıklamada, “Bu program, genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı. Yeni taslak karar, her ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencisinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.
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belçika, zorunlu eğitim, cinsel, avrupa
belçika, zorunlu eğitim, cinsel, avrupa
Belçika’da zorunlu cinsel eğitim yasalaştı
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Belçika’da tartışmalara konu olan ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitim yasalaştı. Üç milletvekilinin çekimser oy kullandığı tasarı öğle saatlerinde parlamento önünde çoğunluğu Müslüman yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti.
Belçika’da ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitim, Fransızca konuşan toplumun hükümeti olarak bilinen Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu'nda yapılan oylamayla yasalaştı.
Karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edilirken yalnızca üç milletvekili çekimser oy kullandı.
Tasarı, öğle saatlerinde parlamento önünde çoğunluğu Müslüman yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti.
Belçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar ise ortak bir açıklama yaparak, hükümetin bu kararının aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine aykırı olduğunu belirtmişti. Açıklamada, “Bu program, genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.
Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı. Yeni taslak karar, her ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencisinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.