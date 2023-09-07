https://sputniknews.com.tr/20230907/belcikada-zorunlu-cinsel-egitim-yasalasti-1075284479.html

Belçika’da zorunlu cinsel eğitim yasalaştı

Belçika’da zorunlu cinsel eğitim yasalaştı

Belçika’da tartışmalara konu olan ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitim yasalaştı. Üç milletvekilinin çekimser oy kullandığı tasarı öğle... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T20:52+0300

2023-09-07T20:52+0300

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dünya

belçika

zorunlu eğitim

cinsel

avrupa

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Belçika’da ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitim, Fransızca konuşan toplumun hükümeti olarak bilinen Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu'nda yapılan oylamayla yasalaştı.Karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edilirken yalnızca üç milletvekili çekimser oy kullandı.Tasarı, öğle saatlerinde parlamento önünde çoğunluğu Müslüman yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti.Belçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar ise ortak bir açıklama yaparak, hükümetin bu kararının aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine aykırı olduğunu belirtmişti. Açıklamada, “Bu program, genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı. Yeni taslak karar, her ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencisinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.

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belçika, zorunlu eğitim, cinsel, avrupa