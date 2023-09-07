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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230907/bankacilik-sektorunun-mevduati-artti-1075282679.html
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Eylül ile biten haftada 50,5 milyar lira azalarak 13 trilyon 363,6 milyar liraya geriledi. Sektörün mevduatı 13... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T19:22+0300
2023-09-07T19:22+0300
ekonomi
bankacılık
mevduat
mevduat faizi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 1 Eylül ile biten haftada 50 milyar 546 milyon 788 bin lira azalarak 13 trilyon 363 milyar 559 milyon 367 bin liraya geriledi.Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,1 artışla 7 trilyon 376 milyar 850 milyon 976 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,7 azalarak 5 trilyon 366 milyar 561 milyon 341 bin lira oldu.Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 212 milyar 525 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 178,4 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 1 Eylül itibarıyla 760 milyon dolarlık azalış görüldü.Taksitli ticari kredi miktarı arttıMevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,3 artarak 1 trilyon 356 milyar 498 milyon 751 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,2 artışla 1 trilyon 105 milyar 129 milyon 126 bin lira, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,3 yükselişle 1 trilyon 245 milyar 963 milyon 320 bin liraya çıktı.Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 404 milyar 625 milyon 629 bin lirası konut, 67 milyar 538 milyon 472 bin lirası taşıt ve 884 milyar 334 milyon 650 bin lirası diğer kredilerden oluştu.Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Eylül ile biten haftada 79 milyar 619 milyon 870 bin lira artarak 10 trilyon 3 milyar 425 milyon 405 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artış kaydetti.
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bankacılık, mevduat, mevduat faizi
bankacılık, mevduat, mevduat faizi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

19:22 07.09.2023
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Eylül ile biten haftada 50,5 milyar lira azalarak 13 trilyon 363,6 milyar liraya geriledi. Sektörün mevduatı 13 trilyon 363,6 milyar lira, kredi hacmi ise 10 trilyon 3,4 milyar lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 1 Eylül ile biten haftada 50 milyar 546 milyon 788 bin lira azalarak 13 trilyon 363 milyar 559 milyon 367 bin liraya geriledi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,1 artışla 7 trilyon 376 milyar 850 milyon 976 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,7 azalarak 5 trilyon 366 milyar 561 milyon 341 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 212 milyar 525 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 178,4 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 1 Eylül itibarıyla 760 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,3 artarak 1 trilyon 356 milyar 498 milyon 751 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,2 artışla 1 trilyon 105 milyar 129 milyon 126 bin lira, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,3 yükselişle 1 trilyon 245 milyar 963 milyon 320 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 404 milyar 625 milyon 629 bin lirası konut, 67 milyar 538 milyon 472 bin lirası taşıt ve 884 milyar 334 milyon 650 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Eylül ile biten haftada 79 milyar 619 milyon 870 bin lira artarak 10 trilyon 3 milyar 425 milyon 405 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artış kaydetti.
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