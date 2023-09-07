https://sputniknews.com.tr/20230907/bakan-yumakli-turk-devletleri-teskilati-uyesi-6-ulke-ortak-bir-havuz-olusturacak-1075279678.html

Bakan Yumaklı: Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 6 ülke ortak bir havuz oluşturacak

Bakan Yumaklı: Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 6 ülke ortak bir havuz oluşturacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan’daki Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T17:42+0300

2023-09-07T17:42+0300

2023-09-07T17:42+0300

ekonomi

ibrahim yumaklı

türk devletleri teşkilatı

havuz

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) organizasyonu ile Özbekistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı’na katıldı. Bakan Yumaklı, konferansa ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gıda güvenliği konusunun önemine dikkat çeken Yumaklı, toplantıda gıda güvenliği ile ilgili Türkiye’nin yaptıklarını yeniden anlatma imkanı bulduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle bütün dünyanın takdirine şayan olan tahıl koridoru başta olmak üzere Türkiye'nin dünya gıda güvenliğine olan katkısını anlattık. Ayrıca ülkelerin bundan sonraki dönemde tarımsal üretimlerinin ne kadar önemli olduğunu ve hangi unsurlara bağlı olduğunu da burada yeniden dile getirme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Özbekistan ile özel bir ilişkisi olduğunun altını çizen Yumaklı, bu zamana kadar çok hızlı bir ivme yakalamış olan ilişkilerin tarım, ormancılık ve su konseptinde gelişmeye devam edeceğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelere tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını belirten Yumaklı şunları söyledi:Yumaklı, TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) konusunda Azerbaycan ile olduğu gibi Özbekistan ile de bir model üzerinde durduklarını hatırlatarak, Özbekistan'da bu modelin kurulması ile ilgili bir süredir çalıştıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, "Bunun belli bir aşmaya geldiğini söyleyebilirim. Burada da yine benzer bir model kurulacak. Daha sonra 6 ülke ortak bir tarım sigortaları havuzu oluşturacak" ifadelerini kullandı. Yumaklı, bu birlikteliğin bütün ülkelere katkısının olacağını vurguladı.

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ibrahim yumaklı, türk devletleri teşkilatı, havuz