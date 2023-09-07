https://sputniknews.com.tr/20230907/ankarada-ortak-cinayeti-esinin-yaninda-silahla-vurularak-olduruldu-1075268482.html

Ankara'da ortak cinayeti: Eşinin yanında silahla vurularak öldürüldü

Ankara'da ortak cinayeti: Eşinin yanında silahla vurularak öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde L.İ, isimli şahıs, alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurularak yaşamını... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T12:54+0300

2023-09-07T12:54+0300

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türkiye

ankara

bireysel silahlanma

cinayet

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir kişi alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak yaşamını yitirdi.Cinnah Caddesi'nde akşam saatlerinde L.İ, ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından otomobilde silahla vurularak öldürüldü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.L.İ, olay yerinde hayatını kaybetti, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.'Araç hareket etmeden vurmuş kaçmış'L.İ.’nin iş yerinin bulunduğu apartmanda görevli olan Yılmaz Babacan, “Evdeydim, bir telefon geldi ‘Dışarıda bir olay var’ diye. Geldiğimde kalabalık vardı, adam vurulmuştu. Eşiyle iş yerinden birlikte arabaya inmişler. Ardından adam gelmiş, araç hareket etmeden vurmuş kaçmış. Esnaf arkadaşlar ve kalabalık vardı, sonrasında sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi incelemelerde bulundu” ifadelerini kullandı.

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ankara, bireysel silahlanma, cinayet