https://sputniknews.com.tr/20230907/ankarada-ortak-cinayeti-esinin-yaninda-silahla-vurularak-olduruldu-1075268482.html
Ankara'da ortak cinayeti: Eşinin yanında silahla vurularak öldürüldü
Ankara'da ortak cinayeti: Eşinin yanında silahla vurularak öldürüldü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde L.İ, isimli şahıs, alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurularak yaşamını... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T12:54+0300
2023-09-07T12:54+0300
2023-09-07T12:55+0300
türkiye
ankara
bireysel silahlanma
cinayet
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir kişi alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak yaşamını yitirdi.Cinnah Caddesi'nde akşam saatlerinde L.İ, ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından otomobilde silahla vurularak öldürüldü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.L.İ, olay yerinde hayatını kaybetti, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.'Araç hareket etmeden vurmuş kaçmış'L.İ.’nin iş yerinin bulunduğu apartmanda görevli olan Yılmaz Babacan, “Evdeydim, bir telefon geldi ‘Dışarıda bir olay var’ diye. Geldiğimde kalabalık vardı, adam vurulmuştu. Eşiyle iş yerinden birlikte arabaya inmişler. Ardından adam gelmiş, araç hareket etmeden vurmuş kaçmış. Esnaf arkadaşlar ve kalabalık vardı, sonrasında sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi incelemelerde bulundu” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230425/dunyada-silahlanma-yarisi-rekor-kiriyor-abd-once-propaganda-ve-baski-sonra-silah-satisi-yapiyor-1070155066.html
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ankara, bireysel silahlanma, cinayet
ankara, bireysel silahlanma, cinayet
Ankara'da ortak cinayeti: Eşinin yanında silahla vurularak öldürüldü
12:54 07.09.2023 (güncellendi: 12:55 07.09.2023) Abone ol
Ankara'nın Çankaya ilçesinde L.İ, isimli şahıs, alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir kişi alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Cinnah Caddesi'nde akşam saatlerinde L.İ, ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından otomobilde silahla vurularak öldürüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
L.İ, olay yerinde hayatını kaybetti, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
'Araç hareket etmeden vurmuş kaçmış'
L.İ.’nin iş yerinin bulunduğu apartmanda görevli olan Yılmaz Babacan, “Evdeydim, bir telefon geldi ‘Dışarıda bir olay var’ diye. Geldiğimde kalabalık vardı, adam vurulmuştu. Eşiyle iş yerinden birlikte arabaya inmişler. Ardından adam gelmiş, araç hareket etmeden vurmuş kaçmış. Esnaf arkadaşlar ve kalabalık vardı, sonrasında sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi incelemelerde bulundu” ifadelerini kullandı.