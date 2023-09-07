https://sputniknews.com.tr/20230907/abdnin-kiev-buyukelcisi-abd-ukraynaya-190-mrap-zirhli-araci-gonderecek-1075287242.html

ABD'nin Kiev Büyükelçisi: ABD, Ukrayna'ya 190 MRAP zırhlı aracı gönderecek

ABD'nin Kiev Büyükelçisi: ABD, Ukrayna'ya 190 MRAP zırhlı aracı gönderecek

ABD'nin Kiev Büyükelçisi Brink, Washington’un Kiev’e 190 MRAP zırhlı aracı tedarik edeceğini açıkladı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T23:57+0300

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ukrayna krizi

abd

abd

washington

bridget brink

ukrayna

ukrayna krizi

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ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, X (önceki adıyla Twitter) sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya 190 MRAP zırhlı aracı tedarik etme kararı aldığını belirtti.Brink, “ABD, Kiev’e 190 MRAP zırhlı aracı tedarik edecek” ifadesini kullandı.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariği nedeniyle NATO ülkelerine daha önce nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her kargonun 'meşru hedef' haline geleceği uyarısında bulunmuştu.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece Kiev’e silah tedariği ile değil aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personelin eğitimi ile de Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti.

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abd, abd, washington, bridget brink, ukrayna, ukrayna krizi