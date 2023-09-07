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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230907/abdnin-kiev-buyukelcisi-abd-ukraynaya-190-mrap-zirhli-araci-gonderecek-1075287242.html
ABD'nin Kiev Büyükelçisi: ABD, Ukrayna'ya 190 MRAP zırhlı aracı gönderecek
ABD'nin Kiev Büyükelçisi: ABD, Ukrayna'ya 190 MRAP zırhlı aracı gönderecek
ABD'nin Kiev Büyükelçisi Brink, Washington’un Kiev’e 190 MRAP zırhlı aracı tedarik edeceğini açıkladı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T23:57+0300
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ukrayna krizi
abd
abd
washington
bridget brink
ukrayna
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ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, X (önceki adıyla Twitter) sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya 190 MRAP zırhlı aracı tedarik etme kararı aldığını belirtti.Brink, “ABD, Kiev’e 190 MRAP zırhlı aracı tedarik edecek” ifadesini kullandı.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariği nedeniyle NATO ülkelerine daha önce nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her kargonun 'meşru hedef' haline geleceği uyarısında bulunmuştu.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece Kiev’e silah tedariği ile değil aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personelin eğitimi ile de Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti.
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abd, abd, washington, bridget brink, ukrayna, ukrayna krizi

ABD'nin Kiev Büyükelçisi: ABD, Ukrayna'ya 190 MRAP zırhlı aracı gönderecek

23:57 07.09.2023
© WOJTEK RADWANSKIPolonyalı askerler Cougar 4x4 MRAP ile askeri tatbikatlara katılıyor
Polonyalı askerler Cougar 4x4 MRAP ile askeri tatbikatlara katılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© WOJTEK RADWANSKI
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ABD'nin Kiev Büyükelçisi Brink, Washington’un Kiev’e 190 MRAP zırhlı aracı tedarik edeceğini açıkladı.
ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, X (önceki adıyla Twitter) sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya 190 MRAP zırhlı aracı tedarik etme kararı aldığını belirtti.
Brink, “ABD, Kiev’e 190 MRAP zırhlı aracı tedarik edecek” ifadesini kullandı.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedariği nedeniyle NATO ülkelerine daha önce nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her kargonun 'meşru hedef' haline geleceği uyarısında bulunmuştu.
Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece Kiev’e silah tedariği ile değil aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personelin eğitimi ile de Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti.
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