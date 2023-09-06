https://sputniknews.com.tr/20230906/yeni-rus-yerli-yolcu-ucagi-sj-100-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-1075239920.html
Yeni Rus yerli yolcu uçağı SJ-100 hakkında bilinmesi gerekenler
Yeni Rus yerli yolcu uçağı SJ-100 hakkında bilinmesi gerekenler
Ağustos sonu ithal ikameli sistemlerle donatılan Rus yolcu uçağı SJ-100'ün prototipi ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T15:26+0300
2023-09-06T15:26+0300
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infografik
uçak
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Kısa menzilli yolcu uçağı SJ-100, ilk test uçuşunda 54 dakika havada kaldı, 3 bin metre irtifaya ve 343 km/s hıza ulaştı. 2024'te seri üretimine geçilmesi planlanan SJ-100 uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.
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Yeni Rus yerli yolcu uçağı SJ-100 hakkında bilinmesi gerekenler
Yeni Rus yerli yolcu uçağı SJ-100 hakkında bilinmesi gerekenler
2023-09-06T15:26+0300
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PT1M20S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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infografik, uçak, rusya, видео, video
infografik, uçak, rusya, видео, video
Yeni Rus yerli yolcu uçağı SJ-100 hakkında bilinmesi gerekenler
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Ağustos sonu ithal ikameli sistemlerle donatılan Rus yolcu uçağı SJ-100'ün prototipi ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Kısa menzilli yolcu uçağı SJ-100, ilk test uçuşunda 54 dakika havada kaldı, 3 bin metre irtifaya ve 343 km/s hıza ulaştı. 2024'te seri üretimine geçilmesi planlanan SJ-100 uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.