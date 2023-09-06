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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230906/ukraynali-askerlerin-taarruz-fotografi-paylasildi-saldirida-paintball-silahi-kullandiklari-goruldu-1075242353.html
Ukraynalı askerlerin taarruz fotoğrafı paylaşıldı: Saldırıda paintball silahı kullandıkları görüldü
Ukraynalı askerlerin taarruz fotoğrafı paylaşıldı: Saldırıda paintball silahı kullandıkları görüldü
Ukrayna haber ajansı UNIAN, Ukrayna ordusunun taarruzuyla ilgili haberi, ellerinde paintball silahı olan askerlerin fotoğrafıyla verdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna bağımsız haber ajansı (unian)
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rusya
zaporojye
yevgeniy balitskiy
asker
paintball
silah
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Ukrayna haber ajansı UNIAN’ın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, askeri üniformalı birkaç kişinin ağır teçhizatın arkasında saldırıya gittiğini gösteren bir fotoğraf yer alıyor. Resme dikkatle bakılırsa askerlerin elinde paintball silahının olduğu anlaşılıyor.Daha önce Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Rusya savunmasının ilk hattını yardığı yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-savas-ucaklari-ukraynali-azov-taburu-militanlarini-imha-etti-1075238379.html
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ukrayna bağımsız haber ajansı (unian), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, zaporojye, yevgeniy balitskiy, asker, paintball, silah, saldırı
ukrayna bağımsız haber ajansı (unian), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, zaporojye, yevgeniy balitskiy, asker, paintball, silah, saldırı

Ukraynalı askerlerin taarruz fotoğrafı paylaşıldı: Saldırıda paintball silahı kullandıkları görüldü

16:32 06.09.2023 (güncellendi: 16:33 06.09.2023)
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Ukrayna haber ajansı UNIAN, Ukrayna ordusunun taarruzuyla ilgili haberi, ellerinde paintball silahı olan askerlerin fotoğrafıyla verdi.
Ukrayna haber ajansı UNIAN’ın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, askeri üniformalı birkaç kişinin ağır teçhizatın arkasında saldırıya gittiğini gösteren bir fotoğraf yer alıyor. Resme dikkatle bakılırsa askerlerin elinde paintball silahının olduğu anlaşılıyor.
Daha önce Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Rusya savunmasının ilk hattını yardığı yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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