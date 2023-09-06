https://sputniknews.com.tr/20230906/ukraynali-askerlerin-taarruz-fotografi-paylasildi-saldirida-paintball-silahi-kullandiklari-goruldu-1075242353.html
Ukraynalı askerlerin taarruz fotoğrafı paylaşıldı: Saldırıda paintball silahı kullandıkları görüldü
Ukraynalı askerlerin taarruz fotoğrafı paylaşıldı: Saldırıda paintball silahı kullandıkları görüldü
Ukrayna haber ajansı UNIAN, Ukrayna ordusunun taarruzuyla ilgili haberi, ellerinde paintball silahı olan askerlerin fotoğrafıyla verdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T16:32+0300
2023-09-06T16:32+0300
2023-09-06T16:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna bağımsız haber ajansı (unian)
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
zaporojye
yevgeniy balitskiy
asker
paintball
silah
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Ukrayna haber ajansı UNIAN’ın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, askeri üniformalı birkaç kişinin ağır teçhizatın arkasında saldırıya gittiğini gösteren bir fotoğraf yer alıyor. Resme dikkatle bakılırsa askerlerin elinde paintball silahının olduğu anlaşılıyor.Daha önce Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Rusya savunmasının ilk hattını yardığı yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-savas-ucaklari-ukraynali-azov-taburu-militanlarini-imha-etti-1075238379.html
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ukrayna bağımsız haber ajansı (unian), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, zaporojye, yevgeniy balitskiy, asker, paintball, silah, saldırı
ukrayna bağımsız haber ajansı (unian), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, zaporojye, yevgeniy balitskiy, asker, paintball, silah, saldırı
Ukraynalı askerlerin taarruz fotoğrafı paylaşıldı: Saldırıda paintball silahı kullandıkları görüldü
16:32 06.09.2023 (güncellendi: 16:33 06.09.2023) Abone ol
Ukrayna haber ajansı UNIAN, Ukrayna ordusunun taarruzuyla ilgili haberi, ellerinde paintball silahı olan askerlerin fotoğrafıyla verdi.
Ukrayna
haber ajansı UNIAN
’ın Telegram
hesabından yapılan paylaşımda, askeri üniformalı birkaç kişinin ağır teçhizatın arkasında saldırıya gittiğini gösteren bir fotoğraf
yer alıyor. Resme dikkatle bakılırsa askerlerin elinde paintball silahının olduğu anlaşılıyor.
Daha önce Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Rusya savunmasının ilk hattını yardığı yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.