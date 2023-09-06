https://sputniknews.com.tr/20230906/ukraynali-askerlerin-taarruz-fotografi-paylasildi-saldirida-paintball-silahi-kullandiklari-goruldu-1075242353.html

Ukraynalı askerlerin taarruz fotoğrafı paylaşıldı: Saldırıda paintball silahı kullandıkları görüldü

Ukraynalı askerlerin taarruz fotoğrafı paylaşıldı: Saldırıda paintball silahı kullandıkları görüldü

Ukrayna haber ajansı UNIAN, Ukrayna ordusunun taarruzuyla ilgili haberi, ellerinde paintball silahı olan askerlerin fotoğrafıyla verdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T16:32+0300

2023-09-06T16:32+0300

2023-09-06T16:33+0300

ukrayna krizi

ukrayna bağımsız haber ajansı (unian)

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

yevgeniy balitskiy

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paintball

silah

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Ukrayna haber ajansı UNIAN’ın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, askeri üniformalı birkaç kişinin ağır teçhizatın arkasında saldırıya gittiğini gösteren bir fotoğraf yer alıyor. Resme dikkatle bakılırsa askerlerin elinde paintball silahının olduğu anlaşılıyor.Daha önce Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun Rusya savunmasının ilk hattını yardığı yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-savas-ucaklari-ukraynali-azov-taburu-militanlarini-imha-etti-1075238379.html

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ukrayna bağımsız haber ajansı (unian), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, zaporojye, yevgeniy balitskiy, asker, paintball, silah, saldırı