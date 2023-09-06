https://sputniknews.com.tr/20230906/ukraynali-askerler-olmeleri-halinde-cesetlerinin-sahada-birakilmasi-icin-imzaya-zorlaniyor-1075247146.html
‘Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor’
‘Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor’
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı askerlerin çatışma alanında ölmeleri halinde cesetlerinin orada bırakılması için imzaya zorlandıklarını bildirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T18:07+0300
2023-09-06T18:07+0300
2023-09-06T18:07+0300
ukrayna krizi
ceset
imza
ukraynalı
asker
ukrayna krizi
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Esir alınan Ukraynalı askerlerin, komutanlarının akrabalarına tazminat ödenmemesi için askerlere, ölmeleri durumunda ‘cesetlerin sahada bırakılması’ konusunda razı olduklarına dair imzaya zorlandığını anlattığı belirtildi.Rusya Soruşturma Komitesi, tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden tutuklu askerler, sorgu sırasında (sahada) yaralılara yardım edilmediğini, komutanların askerleri savaş mevzilerini terk etmeleri halinde derhal infaz etmekle tehdit ettiklerini anlatıyor” ifadelerine yer verildi.Komitenin verilerine göre Ukraynalı askerler, komutanlarının ‘savaş alanında ölmeleri durumunda cesetlerinin orada bırakılması’ için ‘gönüllü olarak’ rıza belgesine imza atmalarını emrettiklerini söylüyor. Açıklamada, “Bu belgeler, gelecekte akrabalarına tazminat ve sosyal yardım ödemeyi reddetmek için (komutanlar tarafından) astlarından kasıtlı olarak toplanıyordu” vurgusu yapıldı.Ukrayna ordusunun terk ettiği çatışma alanlarının incelenmesi sırasında ‘ölen askerlerin cenaze yapılmadan gömüldüğünü’ doğrulayan verilerin elde edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Aynı zamanda askerlerin verdiği bilgiye göre yaralılar ve ölenler çatışma yerlerinden tahliye edilmiyor” ifadeleri kullanıldı.
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ceset, imza, ukraynalı, asker, ukrayna krizi
ceset, imza, ukraynalı, asker, ukrayna krizi
‘Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor’
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Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı askerlerin çatışma alanında ölmeleri halinde cesetlerinin orada bırakılması için imzaya zorlandıklarını bildirdi.
Esir alınan Ukraynalı askerlerin, komutanlarının akrabalarına tazminat ödenmemesi için askerlere, ölmeleri durumunda ‘cesetlerin sahada bırakılması’ konusunda razı olduklarına dair imzaya zorlandığını anlattığı belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden tutuklu askerler, sorgu sırasında (sahada) yaralılara yardım edilmediğini, komutanların askerleri savaş mevzilerini terk etmeleri halinde derhal infaz etmekle tehdit ettiklerini anlatıyor” ifadelerine yer verildi.
Komitenin verilerine göre Ukraynalı askerler, komutanlarının ‘savaş alanında ölmeleri durumunda cesetlerinin orada bırakılması’ için ‘gönüllü olarak’ rıza belgesine imza atmalarını emrettiklerini söylüyor. Açıklamada, “Bu belgeler, gelecekte akrabalarına tazminat ve sosyal yardım ödemeyi reddetmek için (komutanlar tarafından) astlarından kasıtlı olarak toplanıyordu” vurgusu yapıldı.
Ukrayna ordusunun terk ettiği çatışma alanlarının incelenmesi sırasında ‘ölen askerlerin cenaze yapılmadan gömüldüğünü’ doğrulayan verilerin elde edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Aynı zamanda askerlerin verdiği bilgiye göre yaralılar ve ölenler çatışma yerlerinden tahliye edilmiyor” ifadeleri kullanıldı.