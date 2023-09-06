https://sputniknews.com.tr/20230906/tur-sirketi-sahibinden-2-milyon-liralik-dolandiricilik-1075255594.html

Tur şirketi sahibinden 2 milyon liralık dolandırıcılık

Tur şirketi sahibinden 2 milyon liralık dolandırıcılık

İzmir'de bulunan bir tur şirketinin, iflas ettiğini duyurarak Denizli Mimarlar Odası üyeleriyle birlikte 173 kişiyi mağdur etmesi üzerine harekete geçen İzmir... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T23:28+0300

2023-09-06T23:28+0300

2023-09-06T23:28+0300

türkiye

dolandırıcılık

izmir

tur

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilde bulunan bir tur şirketinin yurt içi ve yurt dışı tur düzenleme vaadiyle şu ana kadar tespit edilen 173 kişiyi toplamda 2 milyon TL civarında dolandırdığı ortaya çıktı.Polis, Denizli Mimarlar Odasına bağlı bir çok mimardan Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ'ı kapsayan tur karşılığında yüklü miktarlarda para aldığı ve sonrasında kendisine ulaşılamadığı şeklinde haberlere yer verildiğinin görülmesi üzerine harekete geçti. İzmir Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, tur şirketinin sahibi olan E.Y.'nin Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı belirlendi. Şüpheli, 5 Eylül günü tespit edilen adreslere yönelik yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

türkiye

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dolandırıcılık, izmir, tur