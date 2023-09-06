https://sputniknews.com.tr/20230906/toplu-odeme-yapiliyor-eytde-prim-iadesi-ayrintisi-1075229984.html

Toplu ödeme yapılıyor: EYT'de prim iadesi ayrıntısı

Toplu ödeme yapılıyor: EYT'de prim iadesi ayrıntısı

SGK, prim ödeme gün sayısını doldurmadığı için emekli olamayan EYT'lilerin primlerini iade ediyor. Emeklilik yaşını dolduranlar prim iadesi hakkından... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T08:28+0300

2023-09-06T08:28+0300

2023-09-06T08:32+0300

ekonomi

eyt

emeklilik

iade

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Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında borçlanma ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yazılı başvuranlara yatırılan primler iade ediliyor. Emeklilik yaşını dolduranlar prim iadesi hakkından yararlanabilir.Sabahın haberine göre, sadece çalışandan kesilen, uzun vadeli sigorta kollarını (malullük, yaşlılık, ölüm) ifade eden primler iade edilir. İşveren payı, sağlık sigortası payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için kesilen prim iade edilmez.Ödenilen prim topluca alınabilirPrim iadesi birincisi toptan ödeme ve ikincisi de birden fazla işveren yanında yapılan çalışmalarda prime esas kazanç üst sınırının aşılması durumunda yapılır. Toptan ödeme; emeklilik için aranan yaş koşullarından yaş şartını sağlayıp yeterli prim ödeme gün sayısına sahip olmayan sigortalılara yapılır. Tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilirken, toplu ödeme emeklilik yaşı doldurulduktan sonra yapılabilir. Yaşı doldurup prim ödeme gün sayısını doldurmayanlar bulundukları bölgedeki sosyal güvenlik merkezlerine yazılı talepte bulunarak ödedikleri prim tutarını topluca alabilir.SGK'nın prim iadesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:Prim iadesi için nereye ve nasıl başvurmak gerekiyor?Emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısını dolduramadığı için yatırdığı primi iade almak isteyenlerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezi veya il müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekiyor. Sigortalının vefatı halinde hak sahipleri de toptan ödeme için başvurabilir.Bağ-Kur'lu bir kişi vefat 1780 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahibi ölüm aylığı alamıyor, ancak bu süre için ödenen primleri topluca alabiliyor. Türk vatandaşlığından çıkarılanlar prim iadesi alamıyor.EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edenler prim iadesi alabilir mi?Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için işçi payı olarak yüzde 7.5 oranında prim kesilir. İşsizlik sigortası primi ise kesilmez. Bu nedenle, emekli çalışanların tavanı aşan kazançlarının yüzde 15'i oranında değil, yüzde 7.5'i oranında prim iadesi yapılabilir.

https://sputniknews.com.tr/20230825/emeklilikte-yuksek-maas-formulu-yeniden-hesaplama-istediler-1074924487.html

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eyt, emeklilik, iade