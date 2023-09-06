https://sputniknews.com.tr/20230906/thy-ucagina-yildirim-isabet-etti-1075237202.html
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden Türk Hava Yolları uçağı İstanbul... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T12:33+0300
2023-09-06T12:33+0300
2023-09-06T12:33+0300
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diyarbakır
türk hava yolları (thy)
yıldırım
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Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı saat 17.35’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti. Uçağının kaptan pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri döndü. İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından Türk Hava Yolları uçağı bakıma alınırken, yolcular yaklaşık beş saattir havalimanında bekledikten sonra uçuş iptal edildi.Yolcular sosyal medya hesabından paylaştıTürk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan uçağının iptal edildiğini uçakta bulunan bazı yolcular sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türk Hava Yolları uçağında bulunan bir yolcu “THY Diyarbakır uçağına yıldırım çarptı. Uçuş iptal” paylaşımı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/abdde-ishal-olan-yolcu-nedeniyle-ucak-geri-dondu-pilot-biyolojik-tehlike-ihbarinda-bulundu-1075234407.html
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diyarbakır, türk hava yolları (thy), yıldırım
diyarbakır, türk hava yolları (thy), yıldırım
THY uçağına yıldırım isabet etti
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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden Türk Hava Yolları uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü.
Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı saat 17.35’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti. Uçağının kaptan pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri döndü. İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından Türk Hava Yolları uçağı bakıma alınırken, yolcular yaklaşık beş saattir havalimanında bekledikten sonra uçuş iptal edildi.
Yolcular sosyal medya hesabından paylaştı
Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan uçağının iptal edildiğini uçakta bulunan bazı yolcular sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türk Hava Yolları uçağında bulunan bir yolcu “THY Diyarbakır uçağına yıldırım çarptı. Uçuş iptal” paylaşımı yaptı.