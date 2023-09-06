THY uçağına yıldırım isabet etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:31
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230906/thy-ucagina-yildirim-isabet-etti-1075237202.html
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden Türk Hava Yolları uçağı İstanbul... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T12:33+0300
2023-09-06T12:33+0300
türkiye
diyarbakır
türk hava yolları (thy)
yıldırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101492/14/1014921463_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_80be90144d0db80234ca9a6e01e082b4.jpg
Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı saat 17.35’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti. Uçağının kaptan pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri döndü. İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından Türk Hava Yolları uçağı bakıma alınırken, yolcular yaklaşık beş saattir havalimanında bekledikten sonra uçuş iptal edildi.Yolcular sosyal medya hesabından paylaştıTürk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan uçağının iptal edildiğini uçakta bulunan bazı yolcular sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türk Hava Yolları uçağında bulunan bir yolcu “THY Diyarbakır uçağına yıldırım çarptı. Uçuş iptal” paylaşımı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/abdde-ishal-olan-yolcu-nedeniyle-ucak-geri-dondu-pilot-biyolojik-tehlike-ihbarinda-bulundu-1075234407.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101492/14/1014921463_115:0:964:637_1920x0_80_0_0_d126e92033744e0fddba2e72e07c729f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, türk hava yolları (thy), yıldırım
diyarbakır, türk hava yolları (thy), yıldırım

THY uçağına yıldırım isabet etti

12:33 06.09.2023
© Fotoğrafuçak yıldırım çarpması
uçak yıldırım çarpması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden Türk Hava Yolları uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü.
Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı saat 17.35’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti. Uçağının kaptan pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri döndü. İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından Türk Hava Yolları uçağı bakıma alınırken, yolcular yaklaşık beş saattir havalimanında bekledikten sonra uçuş iptal edildi.

Yolcular sosyal medya hesabından paylaştı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan uçağının iptal edildiğini uçakta bulunan bazı yolcular sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türk Hava Yolları uçağında bulunan bir yolcu “THY Diyarbakır uçağına yıldırım çarptı. Uçuş iptal” paylaşımı yaptı.
Uçak - yolcu - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
YAŞAM
İshal olan yolcu nedeniyle uçak geri döndü: Pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu
11:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала