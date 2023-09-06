https://sputniknews.com.tr/20230906/saglik-bakani-kocadan-eris-varyanti-aciklamasi-eski-gunlere-donmek-soz-konusu-degil-1075233926.html

Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantı açıklaması: 'Eski günlere dönmek söz konusu değil'

Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantı açıklaması: 'Eski günlere dönmek söz konusu değil'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Eris varyantına henüz rastlanmadı. Hastalık belirtisi olanlar da... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T11:10+0300

2023-09-06T11:10+0300

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türkiye

fahrettin koca

eris

kabine

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Eris varyantına ilişkin Türkiye’de risk durumu olup olmadığının sorulması üzerine Koca, “Biliyorsunuz Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bağlı referans laboratuvarlarımız var. Referans laboratuvarlarımızda sürekli analizler yapılıyor. Omicron’un alt varyantlarını görüyoruz. Bunu uluslararası kamuoyu ile de paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun" dedi. Bakan Koca yanıtının devamında şunları kaydetti:"Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron’dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız. Kalabalık ortamlarda yaşlı ve kronik hastalarımız gripten kendilerini nasıl korumaları gerekiyorsa aynı şekilde korumaya devam edecekler. Hastalık belirtisi olanlar da maskesini takarak veya mümkün mertebe başkalarıyla teması en aza indirerek gündelik hayatlarına devam etmeliler. Yeni bir aşılama dönemi ise söz konusu değil."Hekim istifaları iddialarına yanıtKamu hastanelerinde hekim istifalarında artış olduğu iddialarını ise Koca, şu şekilde değerlendirdi:Bazı kritik ilaçların bulunamadığına yönelik iddialara da değinen Koca, “Organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekilme haberi var. Evet, ilgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada beş ayrı eşdeğeri, eşdeğer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var. Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak. Pazardan çekilen firma tamamen rekabeti sürdüremediği için çekiliyor. Son dönemde bu ilaca üç defa zam yapıldığı halde bu kararı aldılar. Ancak beş tane eş değer ilaç var piyasada. Sorun yaşanmayacak. Bu piyasadan çekilmenin kasıtlı olmadığına inanmak istiyorum. Ayrıca kimse kendisini küresel ilaç şirketlerinin sesi konumunda görmemeli. Ülkemizin ilaç sektörü bu tür emrivaki işlere mahal vermeyecek kadar iyi durumda. Kimse endişe etmesin” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230905/prof-dr-mehmet-ceyhandan-eris-varyanti-uyarisi-turkiyede-de-muhtemelen-var-1075194717.html

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