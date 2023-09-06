https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075225542.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savuma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T00:34+0300
2023-09-06T00:34+0300
2023-09-06T00:47+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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bryansk
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Rusya hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü.Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Moskova saati ile 23.40 sularında (TSİ ile aynı) uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Rusya topraklarındaki tesislere saldırı gerçekleştirme girişiminde bulundu.Açıklamada, "Görevdeki hava savunma sistemleri, insansız hava aracını Bryansk bölgesi üzerinde düşürdü" ifadeleri kullanıldı.
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bryansk
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bryansk
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
00:34 06.09.2023 (güncellendi: 00:47 06.09.2023) Abone ol
Rusya Savuma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Rusya hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü.
Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Moskova saati ile 23.40 sularında (TSİ ile aynı) uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Rusya topraklarındaki tesislere saldırı gerçekleştirme girişiminde bulundu.
Açıklamada, "Görevdeki hava savunma sistemleri, insansız hava aracını Bryansk bölgesi üzerinde düşürdü" ifadeleri kullanıldı.