https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075225542.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü

Rusya Savuma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T00:34+0300

2023-09-06T00:34+0300

2023-09-06T00:47+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

bryansk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg

Rusya hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü.Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Moskova saati ile 23.40 sularında (TSİ ile aynı) uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Rusya topraklarındaki tesislere saldırı gerçekleştirme girişiminde bulundu.Açıklamada, "Görevdeki hava savunma sistemleri, insansız hava aracını Bryansk bölgesi üzerinde düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

ukrayna

rusya

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bryansk