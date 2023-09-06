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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075225542.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savuma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T00:34+0300
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Rusya hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü.Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Moskova saati ile 23.40 sularında (TSİ ile aynı) uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Rusya topraklarındaki tesislere saldırı gerçekleştirme girişiminde bulundu.Açıklamada, "Görevdeki hava savunma sistemleri, insansız hava aracını Bryansk bölgesi üzerinde düşürdü" ifadeleri kullanıldı.
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bryansk

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü

00:34 06.09.2023 (güncellendi: 00:47 06.09.2023)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya Savuma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Rusya hava savunması Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü.
Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Moskova saati ile 23.40 sularında (TSİ ile aynı) uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Rusya topraklarındaki tesislere saldırı gerçekleştirme girişiminde bulundu.
Açıklamada, "Görevdeki hava savunma sistemleri, insansız hava aracını Bryansk bölgesi üzerinde düşürdü" ifadeleri kullanıldı.
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