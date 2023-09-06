https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-kahramani-sayfullin-lepestok-mayinlari-cocuklar-icin-tehlikeli-yaralamiyor-olduruyor-1075248264.html
Rusya Kahramanı Sayfullin: Lepestok mayınları çocuklar için tehlikeli, yaralamıyor öldürüyor
Rusya Kahramanı Sayfullin: Lepestok mayınları çocuklar için tehlikeli, yaralamıyor öldürüyor
Rusya Kahramanı unvanına sahip Sayfullin, Ukrayna ordusunun sivillere karşı kullandığı Lepestok mayınlarının özellikle çocuklar için tehlikeli olduğunu... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T18:33+0300
2023-09-06T18:33+0300
2023-09-06T18:33+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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mayın
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Rusya’nın Tümen şehrindeki Askeri Mühendislik Komuta Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Albay Rustam Sayfullin, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı asker ve aşırı milliyetçilerin, rastgele ve yoğun olarak sivillere karşı Lepestok mayınlarını kullandığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında, 41. Müşterek Sınıf Ordusu 40. Mühendislik Alayı’na komutanlık yapan ve iki yara alan Albay Rustam Sayfullin, görevini yerine getirirken sergilediği cesaret ve kahramanlıktan dolayı Rusya Kahramanı unvanını aldı. Halihazırda Tümen Askeri Mühendislik Komuta Yüksek Okulu’nun müdür yardımcılığını yapıyor.
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rustam sayfullin, ukrayna, ukrayna krizi, mayın
rustam sayfullin, ukrayna, ukrayna krizi, mayın
Rusya Kahramanı Sayfullin: Lepestok mayınları çocuklar için tehlikeli, yaralamıyor öldürüyor
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Rusya Kahramanı unvanına sahip Sayfullin, Ukrayna ordusunun sivillere karşı kullandığı Lepestok mayınlarının özellikle çocuklar için tehlikeli olduğunu belirterek, “Bu tür mayınlar büyükleri yaralarken çocukları öldürüyor” dedi.
Rusya’nın Tümen şehrindeki Askeri Mühendislik Komuta Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Albay Rustam Sayfullin, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı asker ve aşırı milliyetçilerin, rastgele ve yoğun olarak sivillere karşı Lepestok mayınlarını kullandığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mayın öyle bir mühimmat ki, üzerine askerin yoksa sivilin basması onun için önemli değil. PFM-1S Lepestok mayını 80 gram ağırlığında, patlayıcı maddesi de sadece 40 gram sıvı. Böyle bir mayın üzerine 100 kilo ağırlığında bir adamın basması başka bir şey, ayağını koparır. Beş yaşındaki çocuğun basması bambaşka bir şey, anlıyor musunuz? Orada çocuktan geriye hiçbir şey kalmaz.”
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında, 41. Müşterek Sınıf Ordusu 40. Mühendislik Alayı’na komutanlık yapan ve iki yara alan Albay Rustam Sayfullin, görevini yerine getirirken sergilediği cesaret ve kahramanlıktan dolayı Rusya Kahramanı unvanını aldı. Halihazırda Tümen Askeri Mühendislik Komuta Yüksek Okulu’nun müdür yardımcılığını yapıyor.