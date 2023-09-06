Rusya Kahramanı Sayfullin: Lepestok mayınları çocuklar için tehlikeli, yaralamıyor öldürüyor

“Mayın öyle bir mühimmat ki, üzerine askerin yoksa sivilin basması onun için önemli değil. PFM-1S Lepestok mayını 80 gram ağırlığında, patlayıcı maddesi de sadece 40 gram sıvı. Böyle bir mayın üzerine 100 kilo ağırlığında bir adamın basması başka bir şey, ayağını koparır. Beş yaşındaki çocuğun basması bambaşka bir şey, anlıyor musunuz? Orada çocuktan geriye hiçbir şey kalmaz.”