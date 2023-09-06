https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-hava-uzay-kuvvetleri-ukrayna-ordusunun-sabotaj-gruplari-egitim-ussunu-vurdu-1075251371.html

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sabotaj grupları eğitim üssünü vurdu

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sabotaj grupları eğitim üssünü vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun sabotaj grupları eğitim üssünün yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu duyurdu. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T20:23+0300

2023-09-06T20:23+0300

2023-09-06T20:23+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna

rusya hava-uzay kuvvetleri

rusya hava ve uzay kuvvetleri

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Özel askeri harekat kapsamında yürütülen askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yapan bakanlık, "Bu gece Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sabotaj grupları eğitim üssüne yüksek hassasiyetli silahlarla grup atışı gerçekleştirdi" dedi.Söz konusu tesisin imha edildiğinin altını çizen bakanlık, grup atışının hedefine ulaştığını belirtti.'Rabotino ve Verbovoye'de düşmanın 4 saldırısı püskürtüldü'Rusya ordusunun Zaporojye cephesinde hava ve topçu gruplarının yanı sıra ağır ateş sistemlerinin desteğiyle düşman güçlerinin Rabotino ve Verbovoye yerleşimlerindeki saldırılarını püskürttüğünü bildiren bakanlık, Rus birliklerinin taktik konumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ekledi.

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