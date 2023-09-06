https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-bati-silahlarinin-ukraynaya-tedariki-konusunda-bm-guvenlik-konseyi-toplantisi-talep-etti-1075253224.html
Rusya, Batı silahlarının Ukrayna'ya tedariki konusunda BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep etti
Rusya, Batı silahlarının Ukrayna'ya tedariki konusunda BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep etti
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova’nın BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Eylül’de Batı yapımı silahların Ukrayna ordusuna tedariki... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T21:31+0300
2023-09-06T21:31+0300
2023-09-06T21:31+0300
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moskova
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Moskova'nın Batı yapımı silahların Kiev'e tedariki sorunuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep ettiğini ifade etti.Rus diplomat, “Batı silahlarının Ukrayna'ya tedariki, ayrıca Ukrayna ve etrafındaki krizin çözüm perspektifini olumsuz etkileyen diğer faktörler konusunda 12 Eylül'de toplantı talep ettik” diye yazdı.Rusya’nın bu konuda değerli bir konuşmacı seçmeye çalışacağına dikkat çeken Polyanskiy, “Bu konuda konuşmak isteyen Batılı uzmanların/gazetecilerin sayısının aşırı fazla olması artık muhaliflerimizi sinirlendirmeye başlıyor, dün Güvenlik Konseyi'nin çalışma yöntemleriyle ilgili toplantı sırasında bu konuda sinir krizi geçirdikleri görüldü” ifadelerini kullandı.Moskova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah teslimatlarının Rusya'nın planlarını değiştirmediği ve yalnızca çatışmayı uzattığı konusunda defalarca uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO ülkelerinin yalnızca silah sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi topraklarında Ukrayna ordusuna personel eğitimi vererek, çatışmanın doğrudan katılımcıları olduklarını ifade etmişti.
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy polyanskiy, moskova, moskova, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy polyanskiy, moskova, moskova, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
Rusya, Batı silahlarının Ukrayna'ya tedariki konusunda BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep etti
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova’nın BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Eylül’de Batı yapımı silahların Ukrayna ordusuna tedariki sorunun ele alınması adına toplanmasını talep ettiğini belirtti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Moskova'nın Batı yapımı silahların Kiev'e tedariki sorunuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep ettiğini ifade etti.
Rus diplomat, “Batı silahlarının Ukrayna'ya tedariki, ayrıca Ukrayna ve etrafındaki krizin çözüm perspektifini olumsuz etkileyen diğer faktörler konusunda 12 Eylül'de toplantı talep ettik” diye yazdı.
Rusya’nın bu konuda değerli bir konuşmacı seçmeye çalışacağına dikkat çeken Polyanskiy, “Bu konuda konuşmak isteyen Batılı uzmanların/gazetecilerin sayısının aşırı fazla olması artık muhaliflerimizi sinirlendirmeye başlıyor, dün Güvenlik Konseyi'nin çalışma yöntemleriyle ilgili toplantı sırasında bu konuda sinir krizi geçirdikleri görüldü” ifadelerini kullandı.
Moskova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah teslimatlarının Rusya'nın planlarını değiştirmediği ve yalnızca çatışmayı uzattığı konusunda defalarca uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO ülkelerinin yalnızca silah sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi topraklarında Ukrayna ordusuna personel eğitimi vererek, çatışmanın doğrudan katılımcıları olduklarını ifade etmişti.