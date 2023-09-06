https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-kamu-denetcisi-moskalkova-letonyanin-ruslari-sinir-disi-etme-planini-bmne-sikayet-edecek-1075250882.html
Rus kamu denetçisi Moskalkova, Letonya’nın Rusları sınır dışı etme planını BM’ne şikayet edecek
Rus kamu denetçisi Moskalkova, Letonya’nın Rusları sınır dışı etme planını BM’ne şikayet edecek
Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Letonya’nın Rusça konuşan vatandaşları sınır dışı etme planlarıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T19:53+0300
2023-09-06T19:53+0300
2023-09-06T19:53+0300
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tatyana moskalkova
rusya
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birleşmiş milletler (bm)
letonya
avrupa komisyonu
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Rusya’nın kamu denetçisi Moskalkova, Telegram paylaşımında, “Baltık komşularımız, Rusça konuşan nüfusu ülkeden kasıtlı olarak sınır dışı etme politikasına başladılar. Vatandaşları Letonya’yı terk etmeye zorlayan koşulların kasıtlı olarak yaratılmasının ağır bir insan hakları ihlali olduğuna inanıyorum” diye yazdı.Moskalkova, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović'e, dikkatlerini başta yaşlılar olmak üzere yurttaşlarımızın haklarının ihlal edildiğine verme talebiyle başvuracağım” diye kaydetti.Daha önce Letonya’da yaşayan ve Letonca sınavını vermeyen Rusya vatandaşlarına Eylül’den itibaren ülkeden gitmeleri yönünde yazılı emir dağıtılacağı bildirildi. Letonya Parlamentosu Vatandaşlık, Göç ve Sosyal Uyum Komitesi Başkanı Ingmar Lidaka, üç ay içerisinde yaklaşık 6 bin Rusya vatandaşının sınır dışı edileceğini söyledi.
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tatyana moskalkova, rusya, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), letonya, avrupa komisyonu
tatyana moskalkova, rusya, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), letonya, avrupa komisyonu
Rus kamu denetçisi Moskalkova, Letonya’nın Rusları sınır dışı etme planını BM’ne şikayet edecek
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Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Letonya’nın Rusça konuşan vatandaşları sınır dışı etme planlarıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi’ne başvuracağını belirtti.
Rusya’nın kamu denetçisi Moskalkova, Telegram paylaşımında, “Baltık komşularımız, Rusça konuşan nüfusu ülkeden kasıtlı olarak sınır dışı etme politikasına başladılar. Vatandaşları Letonya’yı terk etmeye zorlayan koşulların kasıtlı olarak yaratılmasının ağır bir insan hakları ihlali olduğuna inanıyorum” diye yazdı.
Moskalkova, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović'e, dikkatlerini başta yaşlılar olmak üzere yurttaşlarımızın haklarının ihlal edildiğine verme talebiyle başvuracağım” diye kaydetti.
Daha önce Letonya’da yaşayan ve Letonca sınavını vermeyen Rusya vatandaşlarına Eylül’den itibaren ülkeden gitmeleri yönünde yazılı emir dağıtılacağı bildirildi. Letonya Parlamentosu Vatandaşlık, Göç ve Sosyal Uyum Komitesi Başkanı Ingmar Lidaka, üç ay içerisinde yaklaşık 6 bin Rusya vatandaşının sınır dışı edileceğini söyledi.