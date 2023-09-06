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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-disislerinden-bm-genel-sekreteri-guterresin-tahil-anlasmasi-ile-onerilerine-yanit-1075250526.html
Rus Dışişleri’nden BM Genel Sekreteri Guterres’in tahıl anlaşması ile önerilerine yanıt
Rus Dışişleri’nden BM Genel Sekreteri Guterres’in tahıl anlaşması ile önerilerine yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tahıl anlaşması ile ilgili dört önerisinin yeni unsurlar içermediğini belirtti, aynı zamanda... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T19:34+0300
2023-09-06T19:34+0300
ukrayna krizi
antonio guterres
tahıl
rusya dışişleri bakanlığı
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Rus Dışişleri Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tahıl anlaşmasının canlandırılması adına sunduğu dört önerisi, yeni unsurlar içermiyor ve dolayısıyla anlaşma ile ilgili ilerleme sağlanması için bir temel oluşturamaz.Açıklamada, “Eğer Batılılar ve Kiev gerçekten Karadeniz koridoruna ihtiyaç duyuyorsa, tarım ürünleri ve gübre üretimi ve ihracatıyla uğraşan yerli kuruluşlara yönelik tek taraflı yasadışı yaptırımların kaldırılması için somut adımlar atmanın zamanı geldi. Bankaların ve şirketlerin faaliyetlerinin normalleştirilmesi, nakliye lojistiğinin ve sigortalamanın organize edilmesi, yedek parça tedariğinin yeniden başlatılması söz konusu” denildi.Rusya’nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dile getirdiği, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırma olasılığını değerlendirmeye hazır olduğu yönündeki ilkeli tutumunu teyit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ancak bunun tarım ürünleri ve gübre alanında faaliyet gösteren Rus şirketlerinin yaptırım statüsünün kaldırılması ile ilgili taleplerin tamamen yerine getirilmesi ile mümkün olacağı vurgulandı.Rusya, Türkiye ve Katar'ın Rusya'dan 1 milyon ton tahılı Türkiye'de işlenmek ve ardından en yoksul ülkelere ücretsiz ulaştırılmak üzere tedarik etme projesinin de büyük talep gördüğünü vurgulayan bakanlık, söz konusu proje ile sağlanacak tahıl miktarının, ‘Karadeniz Tahıl Girişimi’ kapsamında gönderilen bir yıllık gıda miktarı ile aynı olduğunun altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-socide-basin-toplantisi-duzenliyor-1075171417.html
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antonio guterres, tahıl, rusya dışişleri bakanlığı
antonio guterres, tahıl, rusya dışişleri bakanlığı

Rus Dışişleri’nden BM Genel Sekreteri Guterres’in tahıl anlaşması ile önerilerine yanıt

19:34 06.09.2023
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tahıl anlaşması ile ilgili dört önerisinin yeni unsurlar içermediğini belirtti, aynı zamanda Rusya, Türkiye ve Katar'ın görüştüğü ve 1 milyon ton tahılı Türkiye üzerinden en fakir ülkelere nakletme projesinin yüksek talep gördüğünü vurguladı.
Rus Dışişleri Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tahıl anlaşmasının canlandırılması adına sunduğu dört önerisi, yeni unsurlar içermiyor ve dolayısıyla anlaşma ile ilgili ilerleme sağlanması için bir temel oluşturamaz.
Açıklamada, “Eğer Batılılar ve Kiev gerçekten Karadeniz koridoruna ihtiyaç duyuyorsa, tarım ürünleri ve gübre üretimi ve ihracatıyla uğraşan yerli kuruluşlara yönelik tek taraflı yasadışı yaptırımların kaldırılması için somut adımlar atmanın zamanı geldi. Bankaların ve şirketlerin faaliyetlerinin normalleştirilmesi, nakliye lojistiğinin ve sigortalamanın organize edilmesi, yedek parça tedariğinin yeniden başlatılması söz konusu” denildi.
Rusya’nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dile getirdiği, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırma olasılığını değerlendirmeye hazır olduğu yönündeki ilkeli tutumunu teyit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ancak bunun tarım ürünleri ve gübre alanında faaliyet gösteren Rus şirketlerinin yaptırım statüsünün kaldırılması ile ilgili taleplerin tamamen yerine getirilmesi ile mümkün olacağı vurgulandı.
Rusya, Türkiye ve Katar'ın Rusya'dan 1 milyon ton tahılı Türkiye'de işlenmek ve ardından en yoksul ülkelere ücretsiz ulaştırılmak üzere tedarik etme projesinin de büyük talep gördüğünü vurgulayan bakanlık, söz konusu proje ile sağlanacak tahıl miktarının, ‘Karadeniz Tahıl Girişimi’ kapsamında gönderilen bir yıllık gıda miktarı ile aynı olduğunun altı çizildi.
Erdoğan-Putin görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
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Erdoğan ile görüşen Putin: 'Tahılı Türkiye'den göndermeye hazırız, Katar'ın yardımını bekliyoruz'
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