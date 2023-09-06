https://sputniknews.com.tr/20230906/meydani-asiri-sicak-havalara-karsi-turuncuya-boyadilar-sizin-suclariniz-bizim-olulerimiz-1075242235.html

Meydanı aşırı sıcak havalara karşı turuncuya boyadılar: 'Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz'

Meydanı aşırı sıcak havalara karşı turuncuya boyadılar: 'Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz'

Paris'te iklim aktivistleri Fransız hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki eylemsizliğine tepki olarak Elysee Sarayı yakınındaki meydanı spreylerle... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T16:31+0300

2023-09-06T16:31+0300

2023-09-06T16:31+0300

dünya

paris

elysee sarayı

aktivist

avrupa

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Derniere Renovation isimli iklim topluluğunu destekleyen 6 iklim aktivisti, turuncu boya spreylerini Elysee Sarayı yakınındaki meydana püskürttü.Hükümeti, iklim değişikliğine karşı mücadele etmemekle suçlayan ve bu konudaki eylemsizliğine tepki gösteren göstericiler, "Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz" yazılı tişört giydi.Topluluğun sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransa'daki aşırı sıcak havalara dikkat çekildi.Açıklamada, hükümet iklim kriziyle ilgili hiçbir güçlü adım atmamakla suçlanırken, bu durumdan en çok vatandaşların mağdur olduğuna işaret edildi.Olayın gerçekleştiği sırada Elysee Sarayı'nda Bakanlar Kurulu Toplantısı yapılıyordu.Ulusal basındaki habere göre, 6 aktivist olay yerinde gözaltına alındı.

paris

elysee sarayı

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paris, elysee sarayı, aktivist, avrupa