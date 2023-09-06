Meydanı aşırı sıcak havalara karşı turuncuya boyadılar: 'Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:33
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
21:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
22:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230906/meydani-asiri-sicak-havalara-karsi-turuncuya-boyadilar-sizin-suclariniz-bizim-olulerimiz-1075242235.html
Meydanı aşırı sıcak havalara karşı turuncuya boyadılar: 'Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz'
Meydanı aşırı sıcak havalara karşı turuncuya boyadılar: 'Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz'
Paris'te iklim aktivistleri Fransız hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki eylemsizliğine tepki olarak Elysee Sarayı yakınındaki meydanı spreylerle... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T16:31+0300
2023-09-06T16:31+0300
dünya
paris
elysee sarayı
aktivist
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075242078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c4fc7cfb555b8f0f322626975af871b.jpg
Derniere Renovation isimli iklim topluluğunu destekleyen 6 iklim aktivisti, turuncu boya spreylerini Elysee Sarayı yakınındaki meydana püskürttü.Hükümeti, iklim değişikliğine karşı mücadele etmemekle suçlayan ve bu konudaki eylemsizliğine tepki gösteren göstericiler, "Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz" yazılı tişört giydi.Topluluğun sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransa'daki aşırı sıcak havalara dikkat çekildi.Açıklamada, hükümet iklim kriziyle ilgili hiçbir güçlü adım atmamakla suçlanırken, bu durumdan en çok vatandaşların mağdur olduğuna işaret edildi.Olayın gerçekleştiği sırada Elysee Sarayı'nda Bakanlar Kurulu Toplantısı yapılıyordu.Ulusal basındaki habere göre, 6 aktivist olay yerinde gözaltına alındı.
paris
elysee sarayı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075242078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ef9220430ab4e00dba42845bc5b5028.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
paris, elysee sarayı, aktivist, avrupa
paris, elysee sarayı, aktivist, avrupa

Meydanı aşırı sıcak havalara karşı turuncuya boyadılar: 'Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz'

16:31 06.09.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONDerniere Renovation
Derniere Renovation - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
Abone olTelegram
Paris'te iklim aktivistleri Fransız hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki eylemsizliğine tepki olarak Elysee Sarayı yakınındaki meydanı spreylerle turuncuya boyadı. Aktivistler Fransa'daki aşırı sıcak havalara dikkat çekti.
Derniere Renovation isimli iklim topluluğunu destekleyen 6 iklim aktivisti, turuncu boya spreylerini Elysee Sarayı yakınındaki meydana püskürttü.
Hükümeti, iklim değişikliğine karşı mücadele etmemekle suçlayan ve bu konudaki eylemsizliğine tepki gösteren göstericiler, "Sizin suçlarınız, bizim ölülerimiz" yazılı tişört giydi.
Topluluğun sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransa'daki aşırı sıcak havalara dikkat çekildi.
Açıklamada, hükümet iklim kriziyle ilgili hiçbir güçlü adım atmamakla suçlanırken, bu durumdan en çok vatandaşların mağdur olduğuna işaret edildi.
Olayın gerçekleştiği sırada Elysee Sarayı'nda Bakanlar Kurulu Toplantısı yapılıyordu.
Ulusal basındaki habere göre, 6 aktivist olay yerinde gözaltına alındı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала