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https://sputniknews.com.tr/20230906/madimak-hukumlulerinden-hayrettin-gulun-cezasi-kaldirildi-1075226804.html
'Madımak' hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün cezası kaldırıldı
'Madımak' hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün cezası kaldırıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak Katliamı Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezası "Sürekli Hastalık"... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
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madımak
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sivas Madımak Katliamı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül’ün kalan cezası “Sürekli Hastalık” hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu sebebiyle kaldırıldı.
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madımak, resmi gazete, hayrettin gül, recep tayyip erdoğan
madımak, resmi gazete, hayrettin gül, recep tayyip erdoğan

'Madımak' hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün cezası kaldırıldı

02:43 06.09.2023
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© İHA
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak Katliamı Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezası "Sürekli Hastalık" sebebiyle kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sivas Madımak Katliamı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül’ün kalan cezası “Sürekli Hastalık” hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu sebebiyle kaldırıldı.
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