https://sputniknews.com.tr/20230906/kucukcekmece-ve-basaksehirde-selde-olumlere-iliskin-sorusturma-1075225981.html
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T01:19+0300
2023-09-06T01:19+0300
2023-09-06T01:19+0300
türkiye
küçükçekmece
başakşehir
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075222223_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_f60dd3690521005e29000f2cd3e8d614.jpg
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.
türkiye
başakşehir
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075222223_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4924b9d31f82e2e5a37031e0634606bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
küçükçekmece, başakşehir, istanbul
küçükçekmece, başakşehir, istanbul
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Abone ol
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.