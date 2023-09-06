https://sputniknews.com.tr/20230906/kucukcekmece-ve-basaksehirde-selde-olumlere-iliskin-sorusturma-1075225981.html

Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma

Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T01:19+0300

2023-09-06T01:19+0300

2023-09-06T01:19+0300

türkiye

küçükçekmece

başakşehir

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075222223_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_f60dd3690521005e29000f2cd3e8d614.jpg

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

türkiye

başakşehir

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küçükçekmece, başakşehir, istanbul