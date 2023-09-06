Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230906/kucukcekmece-ve-basaksehirde-selde-olumlere-iliskin-sorusturma-1075225981.html
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T01:19+0300
2023-09-06T01:19+0300
türkiye
küçükçekmece
başakşehir
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075222223_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_f60dd3690521005e29000f2cd3e8d614.jpg
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.
türkiye
başakşehir
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075222223_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4924b9d31f82e2e5a37031e0634606bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
küçükçekmece, başakşehir, istanbul
küçükçekmece, başakşehir, istanbul

Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma

01:19 06.09.2023
© AA / Hikmet Faruk BaşerBaşakşehir sel
Başakşehir sel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA / Hikmet Faruk Başer
Abone olTelegram
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала