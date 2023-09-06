https://sputniknews.com.tr/20230906/isvicre-savunma-bakanligi-ukraynali-askerlere-egitim-verdigini-dogruladi-1075225773.html

İsviçre Savunma Bakanlığı Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini doğruladı

İsviçre Savunma Bakanlığı Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini doğruladı

İsviçre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Stefan Hofer, kurumun 2022 yılında Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini belirtti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T00:59+0300

2023-09-06T00:59+0300

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ukrayna krizi

isviçre

savunma bakanlığı

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ukrayna krizi

stefan hofer

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İsviçre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hofer, Sputnik’e demecinde İsviçre ordusunun geçtiğimiz yıl Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini ve gelecekte de bunu yapma olasılığını dışlamadığını, ancak böyle bir talep gelse de Rus askerlere eğitim veremeyeceğini açıkladı.Daha önce yerli basın kuruluşlarından Tages-Anzeiger gazetesi, İsviçre'nin geçen yıl üç Ukraynalı askere cankurtaran askerler için hazırlanmış olan ilk yardım kursu çerçevesinde eğitim verdiğini bildirmişti.Bu bilgiyi teyit etme ricası üzerinde Hofer, “Bu doğru. İlgili eğitim 2022'de Stans'ta gerçekleşti. Ukraynalı katılımcılar daha önceden kayıtlıydı. O dönemde Ukrayna, İsviçre gibi çok uluslu barış gücüne (KFOR) katılmıştı” bilgisini verdi.Sözcü, ayrıca yaptırım uygulanan devlet temsilcilerinin tamamen veya kısmen İsviçre ordusu tarafından düzenlenen ya da finanse edilen kurs ve etkinliklere katılmasına izin verilmediğine dikkat çekerek, “Şu anda bu durum Rusya ve Belarus için geçerli” ifadelerini kullandı.Hofer ayrıca gelecekte Ukraynalılardan gelebilecek başvuruların değerlendirmeye alınacağını da sözlerine ekledi.

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